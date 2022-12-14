Минниханов обновил состав Экспортного совета Татарстана

В состав Экспортного совета Татарстана внесли изменения – в него вошли четыре новых человека, которые заняли место исключенных из совета членов, следует из указа Президента республики Рустама Миннханова.

«Вывести из состава Совета А.А. Гайнова, А.А. Каримова, Н.А. Минаеву, Ф.Г. Минигулова», – говорится в указе.

Вместе с тем в состав совета включены руководитель Центра поддержки экспорта некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Альбина Тергерт, заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике АО «Российский экспортный центр» Евгения Подшивалова, а также гендиректор АО «Органический синтез» Айрат Сафин.

Напомним, в мае Альберт Каримов, которого в числе прочих вывели из совета, покинул пост министра промышленности и торговли РТ и занял должность замглавы Минпромторга России.