Минниханов: Объем вкладов населения в банках Татарстана вырос на 6%, до 800 млрд рублей

Банковская система Татарстана обладает высокой устойчивостью и пользуется высоким доверием у представителей бизнес-сообщества и частных лиц. Об этом сегодня заявил Президент РТ Рустам Минниханов на международном банковском форуме «Банки России — XXI век», который проходит в Казани.

«В республике объем привлеченных средств достиг 1,8 трлн рублей. Из них вклады населения — порядка 800 млрд рублей. Отмечу, что, несмотря на текущую ситуацию, они выросли с начала текущего года на 6%. Это говорит о доверии граждан к банковской системе», — заметил Минниханов.

В Казани сегодня открылся XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век». В его работе принимают участие руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков, представители международных финансовых организаций.