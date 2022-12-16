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Экономика
16 декабря 2022  10:31
Елена Рощупкина

Объем промпроизводства в Татарстане в этом году составит 4,8 трлн рублей

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Предприятия Татарстана по итогам этого года, как ожидается, произведут продукции на сумму 4,8 трлн рублей, сообщил Президент республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Доме Правительства РТ.

 «Мы мечтали дойти до 5 трлн рублей, и уже недалеки от этого показателя. Сейчас надо говорить о 10 трлн рублей уже. Если будет 10 трлн рублей, у нас самодостаточность будет еще больше», – заявил Минниханов.

Он также отметил, что инвестиции в основной капитал в Татарстане ожидаются на сумму 760 млрд рублей.

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