Объем промпроизводства в Татарстане в этом году составит 4,8 трлн рублей

Предприятия Татарстана по итогам этого года, как ожидается, произведут продукции на сумму 4,8 трлн рублей, сообщил Президент республики Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Доме Правительства РТ.

«Мы мечтали дойти до 5 трлн рублей, и уже недалеки от этого показателя. Сейчас надо говорить о 10 трлн рублей уже. Если будет 10 трлн рублей, у нас самодостаточность будет еще больше», – заявил Минниханов.

Он также отметил, что инвестиции в основной капитал в Татарстане ожидаются на сумму 760 млрд рублей.