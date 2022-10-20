Минниханов: Объекты культуры Татарстана должны быть наполнены современным содержанием

В Татарстане активно развивается сеть учреждений культуры. Однако важно не только оснащать дома культуры современным оборудованием, но и наполнять их современным творческим содержанием. Такое мнение озвучил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики.

«В республике продолжается модернизация учреждений культуры. Крайне важно, чтобы эти объекты были наполнены современным содержанием, привлекательным для людей разных возрастов и интересов, где они смогут раскрыть и проявить свои творческие способности. Хорошие примеры: Русский драматический театр “Мастеровые” в Набережных Челнах и открывшиеся в текущем году в рамках нацпроекта “Культура” центры культурного наследия в Зеленодольске и Елабуге, которые уже стали излюбленным местом отдыха жителей этих городов», – сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что в следующем году отмечаются юбилейные даты Шигабутдина Марджани, Федора Шаляпина, Максима Горького.

«Эти круглые даты дают возможность через творчество великих соотечественников раскрыть духовно богатую жизнь нашего народа», – подчеркнул руководитель республики.

