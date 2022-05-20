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Ру Тат
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Официальная хроника
20 мая 2022  18:55

Минниханов: Объединенные Арабские Эмираты— один из самых надежных партнеров Татарстана

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Минниханов: Объединенные Арабские Эмираты— один из самых надежных партнеров Татарстана
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с замминистра экономики ОАЭ Абдуллой Аль Салехом, который прибыл в Казань для участия в мероприятиях в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

«Для меня честь присутствовать на этом мероприятии. Спасибо за приглашение. Вас очень любят все наши руководители в эмиратах. Наши министры не смогли, к сожалению, прилететь, из-за траура. Они передали вам большой привет», — сказал гость. 

Руководитель республики выразил соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ, отметив, что это большая потеря.

«Пусть новому руководителю Всевышний даст сил для дальнейшего развития ОАЭ», — сказал он. 

Рустам Минниханов добавил, что Объединенные Арабские Эмираты — один из самых надежных партнеров Татарстана и выразил уверенность, что деловые и дружественные отношения в дальнейшем будут крепнуть.

#Рустам Минниханов
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