Минниханов об усилении контроля в школах: «События в Нижнекамске – показательный урок»

На сессии Горсовета в Набережных Челнах Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что вопросы общественного порядка и безопасности остаются в числе приоритетных для республики и города.

«В прошлом году криминогенная обстановка в целом по республике и в Челнах оставалась стабильной и находилась под контролем правоохранительных органов. Вместе с тем нас беспокоит рост числа правонарушений среди несовершеннолетних. По Челнам этот рост составил более 20%», – отметил Минниханов.

Он обратил внимание на проявления популяризации криминальной субкультуры среди городской молодежи, экстремизма, формирование молодежных группировок и распространение наркотических препаратов.

Раис РТ подчеркнул необходимость усиления работы по раннему выявлению неблагополучных семей и подростков, склонных к противоправному поведению, а также разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение преступлений.

«Последние события в Нижнекамске – показательный урок: родители самоотстранились, а в школах система безопасности не работает. Что это такое? Ребенок ходит в школу с ножами или баллончиками – это непорядок!» – заявил Минниханов.