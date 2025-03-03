Путин похвалил Минниханова за межнациональную политику в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: kremlin.ru

В Татарстане нет каких-либо межнациональных и религиозных конфликтов. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов рассказал Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля.

В ответ на замечание главы государства, что Татарстан лидирует по числу зарегистрированных религиозных организаций, руководитель республики сказал, что «это работа с людьми».

«Если согласия не будет, никакого богатства, никакого успеха быть не может», – подчеркнул Раис РТ. «Точно, абсолютно согласен. И у вас это получается. Спасибо большое», – согласился с ним Президент РФ.

«По вашему поручению мы работаем с исламским миром и российскими исламскими организациями. Везде полная поддержка, кто бы это ни был: православный, старовер, еврей (в данном случае имеется в виду религиозная, приверженец иудаизма, а не этническая принадлежность – прим. Т-и)», – добавил Минниханов.

Говоря о работе мусульманских учебных заведений, в том числе Болгарской исламской академии, Раис Татарстана отметил важность подготовки священнослужителей внутри России.

«Вы помните, были у нас ошибки, когда они за границей учились бесплатно. Ничего бесплатно не бывает. А здесь полный мир и согласие. Это залог стабильности и развития», – конкретизировал свою мысль Рустам Минниханов.