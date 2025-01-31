Минниханов про итоги «Школы завлабов»: Мы нашли интересную форму работы

Итоги республиканской программы повышения квалификации заведующих кафедрами и лабораториями «Школы завлабов» подвели в Академии наук РТ при участии Раиса республики Рустама Минниханова.

«Мы нашли очень интересную форму работы. Такой формы, таких подходов не было. Сегодня [показали] уже 9 проектов, и мы поняли, что "Физмат прорыв" — это правильно. Когда мы говорим, что химия нам нужна, без химии мы никуда не денемся — это тоже правильно. Очень важно подключить наши вузы к этой тематике», — похвалил работу «Школы завлабов» Минниханов.

Программу повышения квалификации прошли более 400 участников, среди них как действующие руководители научных подразделений ведущих вузов, так и кадровый резерв из числа профессорско-преподавательского состава для замещения должностей завкафедрами.

Обучение руководителей среднего звена естественно-научного и инженерно-технического направлений Татарстана проходило в Казани с 7 октября по 1 декабря прошлого года. Итогом обучения стала презентация лучших научных проектов:

Использование ИИ для повышения привлекательности естественно-научного образования;

Проведение «Нобелевских недель» для повышения привлекательности науки;

Создание центра Физматбиохим-образования в РТ для использования кадрового потенциала и оборудования вузов в школах;

Привлечение детей к изучению химии через центры химического образования, создание сети химических лицеев;

Внедрение 5-этапной программы удержания молодых кадров в университетской среде;

Создание виртуальных лабораторий;

Создание лаборатории Фиджитал спорта;

Создание лаборатории «Геномика растений»;

Создание отечественного опто-акустического томографа.

«Мы отобрали 9 проектов, чтобы был фокус. Всего было представлено 147 проектов по самому широкому спектру», — рассказал «Татар-информу» помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов.

Именно эти 9 проектов и будут претендовать на включение в программы научно-технологического развития республики. Но с оставшимися работу продолжат.

«Я выведу их на курирующих министров, на их ректоров. Если будет нужна дополнительная поддержка, республика тоже подключится. Завлабам я всегда говорил, что любые сильные проекты республика поддержит», — заявил Гильмутдинов.

Программа подготовки управленческих кадров в области научно-образовательного комплекса Татарстана реализуется в кооперации Академии наук республики (АН РТ) и КФУ при участии Высшей школы государственного и муниципального управления.

«В данном случае мы кураторы программы Научно-технологического развития и средства выделяются в рамках этой программы», — рассказал «Татар-информу» президент АН РТ Рифкат Минниханов.

По его словам, заведующих лабораторий и кафедр будут готовить до 2027 года, пока существует программа.

«То, что сегодня произошло — это некая революция», — отметил Раис Татарстана.

Сейчас Альберт Гильмутдинов уверен, что школа будет действовать на постоянной основе. Более того, к школе завлабов будет добавлена школа проректоров, а уже в этом году проведут школу по общественным и социо-гуманитарным наукам.