Минниханов об итогах работы Арбитражного суда РТ: Правосудие становится доступнее

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Несмотря на внешние вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое развитие. Оценочно по итогам прошлого года объем ВРП составил 4 трлн рублей, объем отгруженной продукции — более 4,6 трлн рублей, а объем строительных работ — 700 млрд рублей. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговом совещании Арбитражного суда РТ.

«Итоги года — это результат слаженной работы всех отраслей экономики, органов власти всех уровней. И, безусловно, свой вклад в общее дело внес и Арбитражный суд республики, чья деятельность неразрывно связана с обеспечением экономической устойчивости страны», — заметил Минниханов.

Раис Татарстана обратил внимание на то, что в республике наметилась тенденция к сокращению задолженности по налогам, и поручил продолжить работу по ее сокращению.

Минниханов также оценил востребованность веб-конференций и видеоконференцсвязи при проведении судебных заседаний. Так, за прошлый год количество заседаний с их применением выросло в пять раз по сравнению с 2022 годом.

«Благодаря внедрению информационных технологий в арбитражный процесс правосудие становится доступнее», — подчеркнул Раис РТ.

Отдельно он остановился на ситуации с банкротствами, так как количество заявлений о несостоятельности в Татарстане продолжает увеличиваться.

«Обеспечение баланса публичных и частных интересов при рассмотрении таких категорий дел — сложная, но важная задача. Процедуру банкротства следует проводить таким образом, чтобы максимально выполнить обязательства должника как перед государством, так и перед иными кредиторами, особенно в части зарплаты», — констатировал Минниханов.

Раис Татарстана также отметил, что актуальным остается вопрос исполнения судебных решений, так как это существенный критерий оценки эффективности работы системы правосудия.

«Восстановление нарушенных прав, защита законных интересов должны быть не только закреплены в решении суда, но и фактически выполнены. В данной работе особое значение имеет результативное взаимодействие со службой судебных приставов», — заключил Рустам Минниханов.