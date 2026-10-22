Минниханов: «Если экономика дает рост задолженности, там не все в порядке»

Татарстан лидирует в ПФО по объему налоговых и неналоговых доходов, поступивших за девять месяцев в консолидированный бюджет. Однако наблюдается налоговая задолженность у ряда предприятий. И, несмотря на положительную динамику поступления НДФЛ, замедлился его рост по сравнению с 2025 годом. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Важно обеспечить исполнение первоочередных и социально значимых обязательств»

За девять месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило 583,7 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 486,9 млрд рублей, сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2026 года.

«Цифры неплохие, но это не повод для спокойствия. В текущих условиях ситуация меняется очень быстро. Бюджет на следующий год планируем с существенным дефицитом – 8,5 млрд рублей. Мы сразу должны понимать, какими средствами он будет покрываться. Нужно очень аккуратно подходить к расходным обязательствам. Нам важно обеспечить безусловное исполнение первоочередных и социально значимых обязательств и сбалансированность бюджета», – заявил он.

Минниханов подчеркнул, что жесткая финансовая дисциплина должна быть одним из основных принципов государственного управления. «Ключевая задача в текущих условиях – обеспечить продолжение положительной динамики поступлений по всем доходным источникам», – отметил он.

Раис РТ напомнил о сборе имущественных налогов с физлиц – до 1 декабря их должны уплатить 2,2 млн татарстанцев. «Кроме того, 221 тыс. наших граждан в налоговых уведомлениях получили дополнительные начисления по налогу на доходы физических лиц со сроком уплаты до 1 декабря», – заметил руководитель республики.

Минниханов поручил государственным и муниципальным органам, федеральным службам и предприятиям провести разъяснительную работу среди сотрудников, чтобы обеспечить уплату налогов физлиц в установленные сроки.

«Недоимок быть не должно», – сказал он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что жесткая финансовая дисциплина должна быть одним из основных принципов государственного управления Фото: rais.tatarstan.ru

«Некие предприятия имеют шансы обанкротиться»

По состоянию на 1 октября налоговая задолженность предприятий Татарстана достигла 13,7 млрд рублей, сообщил Минниханов.

«Наибольшая задолженность и существенный рост допущен предприятиями, курируемыми Министерством промышленности и торговли, выросла на 38% [по сравнению с аналогичным периодом 2025 года], Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ – на 22%, Министерством транспорта и дорожного хозяйства – на 57%. Большой рост по предприятиям Минцифры», – рассказал он.

Раис РТ призвал руководителей этих министерств обратить внимание на такую проблему. «Это для нас некий сигнал: если экономика, промышленность дают такой рост задолженности, значит, не все там в порядке. Очень внимательно надо проанализировать», – подчеркнул он.

Минниханов добавил, что во все отрасли направляется значительный объем бюджетных средств, но при этом доходная часть бюджета за счет задолженности пополняется слабо.

«Балансовые комиссии по вопросу погашения задолженности при министерствах работают пока неэффективно, недостаточно. Это значит, что некие предприятия имеют шансы обанкротиться. Помимо финансовой это еще и социальная проблема», – заявил он.

В разрезе муниципалитетов самая большая задолженность у предприятий Казани – рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, Набережных Челнов – на 20%, Нижнекамска – на 13%, Елабужского района – на 63%, Лаишевского района – 65%.

«Надо проанализировать, за счет каких предприятий и почему это происходит», – отметил Раис РТ.

Марат Сафиуллин: «Несмотря на внешние и внутренние ограничения и риски, экономика Татарстана сохраняет положительную динамику, что наряду с благоприятной конъюнктурой цен на нефть и нефтепродукты позволило нарастить налоговые доходы» Фото: rais.tatarstan.ru

«Экономика Татарстана сохраняет положительную динамику»

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет РТ за январь – сентябрь выросло на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысило 1,2 трлн рублей. Платежи возросли по всем бюджетам и внебюджетным фондам, рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Несмотря на внешние и внутренние ограничения и риски, экономика Татарстана сохраняет положительную динамику, что наряду с благоприятной конъюнктурой цен на нефть и нефтепродукты позволило нарастить налоговые доходы», – заявил он.

Сафиуллин добавил, что рост поступлений в основном обеспечен такими доходами, как налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль и налог на доходы физлиц (НДФЛ). «Что касается снижения поступлений по земельному и транспортному налогам, то это связано с более поздней рассылкой в этом году налоговых уведомлений гражданам», – пояснил он.

По ряду отраслей наблюдается снижение платежей по налогу на прибыль. Кроме того, фиксируется рост количества убыточных организаций к прошлому году на 29% и сумма убытков – на 36%. Всего на 1 июля сумма убытков составила 98 млрд рублей, сообщил руководитель управления.

Он отметил, что на увеличение платежей по налогу на доходы физлиц в основном повлияли рост заработной платы, числа рабочих мест и повышение качества налогового администрирования.

«Что касается декларационной кампании по доходам граждан за 2025 год, то на 1 октября представлено более 500 тыс. деклараций с суммой НДФЛ к доплате более 6,2 млрд рублей. Это почти на 800 млн рублей больше, чем год назад. Неоплаченными остаются всего 154 млн рублей, по ним принят весь комплекс мер принудительного взыскания», – подчеркнул Сафиуллин.

По имущественным налогам завершена рассылка налоговых уведомлений за 2025 год владельцам транспорта, земельных участков и объектов недвижимости. Всего начислено 13,3 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше, чем год назад, проинформировал он.

«В уведомлениях наряду с имущественными налогами также включен НДФЛ на сумму свыше 14 млрд рублей, в том числе с доходов в виде процентов по вкладам в банках – более 12 млрд рублей. Задача для нас четкая – нельзя допускать неуплаты этих налогов в бюджет», – резюмировал руководитель управления.

Марат Файзрахманов: «Значительное увеличение поступлений произошло по предприятиям нефтяной отрасли в связи с ростом цен на реализацию нефтепродуктов на фоне геополитической ситуации в мире» Фото: rais.tatarstan.ru

«По объему мобилизованных налогов и неналоговых доходов Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов РФ»

За девять месяцев 2026 года в доходную часть консолидированного бюджета поступило налоговых и неналоговых доходов на 487 млрд рублей, в том числе в бюджет РТ – 409 млрд рублей, в местные бюджеты – 78 млрд рублей, сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

«По объему мобилизованных налогов и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов РФ и лидирует в Приволжском федеральном округе», – подчеркнул он.

Налог на прибыль поступил в объеме 152 млрд рублей, что на 36% больше, чем за девять месяцев прошлого года. «Значительное увеличение поступлений произошло по предприятиям нефтяной отрасли в связи с ростом цен на реализацию нефтепродуктов на фоне геополитической ситуации в мире. Мы продолжаем мониторинг 1,7 тыс. налогоплательщиков, поступление налога по которым составило 133 млрд рублей, или почти 88% от общей суммы», – отметил Файзрахманов.

Еще один основной источник доходов консолидированного бюджета – налог на доходы физических лиц, который зачислен в сумме 168 млрд рублей. Это на 13% аналогичного периода 2025 года.

«Несмотря на положительную динамику поступления налога, наблюдается замедление его темпа по сравнению с прошлым. В большинстве муниципалитетов, за исключением трех районов, поступления НДФЛ по сравнению с прошлым годом увеличились. Вместе с тем на 1 октября имеется значительный объем задолженности в консолидированный бюджет, который составляет 2 млрд рублей. Рост задолженности отмечается в 28 муниципалитетах», – констатировал министр.

Акцизы в консолидированный бюджет за девять месяцев поступили в размере 35,7 млрд рублей.

Поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет республики достигли 32,7 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет в объеме 46,3 млрд рублей

Поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет республики достигли 32,7 млрд рублей. Здесь основная доля приходится на налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, – 26 млрд рублей, сказал Файзрахманов.

«В целом динамика мобилизации налога положительная. При этом в восьми муниципалитетах отмечается снижение поступления налога по сравнению с прошлым годом. Одновременно по этому налогу сохраняется задолженность в сумме 653 млн рублей, ее рост зафиксирован в 23 муниципальных районах и двух городских округах», – сообщил он.

Земельный налог поступил в местные бюджеты в сумме 6,9 млрд рублей со снижением к аналогичному периоду 2025 года на 3,4%. «Снижение поступлений наблюдается по 27 муниципалитетам. Задолженность по налогу составляет 317 млн рублей, ее рост – в 14 муниципалитетах», – уточнил министр финансов.

Неналоговые доходы пополнили консолидированный бюджет на 46,3 млрд рублей, в том числе бюджет республики – на 38,5 млрд рублей, местные бюджеты – на 7,8 млрд рублей, добавил он.

По словам Файзрахманова, расходы консолидированного бюджета составили 496,2 млрд рублей. «Расходы бюджета республики произведены в сумме 411,3 млрд рублей. Остатки бюджетных средств на начало года и поступившие за девять месяцев доходы позволили полностью и своевременно выплатить повышенную заработную плату с начислениями, профинансировать в достаточном объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней», – отметил он.

Глава Минфина также рассказал об использовании средств федерального бюджета, которые предоставлены на этот год в объеме 97,9 млрд рублей. Из них за девять месяцев освоено 82,5 млрд рублей, или 84%. «До конца года необходимо провести расходы на 15,4 млрд рублей», – заметил он.

В Татарстане продолжается реализация национальных проектов. Финансирование мероприятий составляет 54,7 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29,1 млрд рублей. «За девять месяцев освоено 40,8 млрд рублей», – констатировал Файзрахманов.

«Проведение расходов должно быть в текущем режиме, а не в последние дни года»

Работа по доходной части бюджета должна быть непрерывной, заявил Минниханов, подводя итог обсуждению.

По его словам, несколько предприятий Татарстана за девять месяцев снизили платежи в бюджет по налогу на прибыль на общую сумму 12,6 млрд рублей. А по Верхнеуслонскому, Актанышскому и Лениногорскому районам произошло снижение поступлений по налогу на доходы физлиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Минфину и руководителям этих муниципалитетов нужно посмотреть, в чем причина», – сказал он.

Работу с задолженностью по НДФЛ необходимо активизировать на республиканском и муниципальном уровнях, подчеркнул Раис РТ. «Самый большой рост налоговой задолженности у Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Альметьевского и Высокогорского районов», – уточнил он.

Минниханов добавил, что снижение поступлений по земельному налогу по сравнению с аналогичным периодом 2025 года больше всего у Казани, Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Альметьевского, Менделеевского, Елабужского и Заинского районов.

«Рост задолженности по земельному налогу – у Казани, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Елабужского, Нурлатского, Нижнекамского, Тукаевского районов», – отметил он.

Лидер Татарстана поручил провести детальный анализ по неналоговым доходам от использования земель и имущества. Кроме того, он заметил, что в Нурлатском, Лениногорском, Зеленодольском, Апастовском и Чистопольском районах допущен рост задолженности по арендным платежам.

«Расходы консолидированного бюджета республики за девять месяцев составили 63,2% от годового плана. Проведение расходов должно быть в текущем режиме, а не в последние дни года. Министерствам, ведомствам и муниципалитетам необходимо обеспечить эффективное расходование средств, полное освоение доведенных лимитов», – продолжил руководитель республики.

Минниханов также призвал активно работать по включению объектов и мероприятий Татарстана в госпрограммы и национальные проекты для федерального финансирования на следующий год.