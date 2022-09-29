Минниханов об импортозамещении: «Любой недостаток надо делать конкурентным преимуществом»

«Умный город» предлагается создать в Татарстане, а крупные предприятия объединятся для разработки собственных IT-технологий. Какие проекты рассмотрели сегодня на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова – в материале «Татар-информа».

На заседании «Татнефтехиминвест-холдинга» сегодня представили интересные доклады, посвященные темам импортозамещения программного обеспечения Фото: president.tatarstan.ru

«Татарстан как регион обладает серьезной промышленной базой»

Заседание совета директоров холдинга в Доме Правительства Рустам Минниханов начал со слов соболезнования в связи с кончиной генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова. Президент Татарстана отметил, что он скоропостижно скончался на 56-м году жизни.

«Он наш коллега, мы искренне соболезнуем. Это большая утрата. Он был очень хорошим специалистом, который всегда выполнял все задачи, которые перед ним стояли. Пусть земля ему будет пухом», – сказал руководитель республики.

Ринат Сабиров долгие годы был помощником Президента РТ по вопросам нефти и нефтехимии, а после возглавил структуру «Газпрома» в Татарстане. Он входил в совет директоров холдинга, также в разные годы представлял республику в совете директоров «Татнефти».

После участники холдинга перешли к основным темам заседания. Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня представили интересные доклады, посвященные темам импортозамещения программного обеспечения (ПО).

Об импортозамещении и внедрении инновационных технологических решений российских компаний в хозяйственную деятельность рассказал генеральный директор Инновационного инжинирингового центра Николай Колпаков. Он сообщил, что республика может стать частью совместного проектного офиса, который будет сформирован с корпорациями.

По его словам, планируется соединить инвестиционные задачи в едином центре.

«Одно дело что-то производить и вывозить, а другое – создавать технологии, оборудование и другие элементы», – полагает спикер.

По его словам, недостаточно просто решить заменить иностранное оборудование на отечественное, отдельные сегменты нужно создавать заново.

Колпаков отметил, что в Татарстане есть крупные игроки промышленности, и предложил решать задачи всем вместе, в том числе с «Татнефтью» и КАМАЗом.

«Татарстан обладает серьезной промышленной базой. Есть возможность разместить серьезный объем заказов для корпораций, которые работают на территории Татарстана, и синхронизировать это с другими внешними игроками – “Газпромом”, “Роснефтью”», – сказал он. Эксперт добавил, что метод консолидации позволит ускорить переход на отечественные решения.

По словам Колпакова, для снижения рисков в части IT-технологий в корпоративном секторе ожидается выделение государственных грантов на сумму 42 млрд рублей.

По словам Николая Колпакова, недостаточно просто решить заменить иностранное оборудование на отечественное, отдельные сегменты нужно создавать заново Фото: president.tatarstan.ru

«Без господдержки многие идеи остаются идеями »

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что государственная поддержка оказывается, однако получить средства на реализацию проектов зачастую бывает сложно.

«Без господдержки многие идеи остаются идеями. Мы будем использовать любой шанс. Мы понимаем, что санкции будут увеличиваться, а жизнь – усложняться. Это не последняя партия [санкций]. Все это кончится не тогда, когда мы “подружимся”, а когда получим все свое – надо делать свои разработки. Есть огромные потребности в оборудовании. Нужно немного помочь, и все пойдет. Нет другого, надо делать у себя в стране. Так что давайте послушаем, создадим штаб», – предложил он.

Он отметил, что Инновационный инжиниринговый центр – структура с мощным потенциалом. «Не так много регионов, которые будут в проекте участвовать», – сказал Минниханов.

По его словам, для промышленного роста нужны технологии, создание производств и рабочих мест. От иностранного ПО зависят многие сектора экономики, в том числе стройкомплекс и дорожное хозяйство.

«У нас вообще даже техники нет нормальной, стыд, позор! Все примитивное и допотопное. Но любой недостаток надо сделать конкурентным преимуществом, надо эту нишу занять», – отметил он.

Рустам Минниханов отметил, что государственная поддержка оказывается, однако получить средства на реализацию проектов зачастую бывает сложно Фото: president.tatarstan.ru

Крупные предприятия Татарстана могут побороться за федеральные гранты

О грантовой поддержке доложил генеральный директор Центра поддержки инжиниринга и инноваций Павел Дворниченко. Он предложил крупным предприятиям Татарстана поучаствовать в программе «доращивания» технологических компаний под нужды крупных российских корпораций.

Цель программы – поддержать проекты, связанные с разработкой (доработкой), созданием технологий для российских корпораций. Он отметил, что программа будет реализовываться за счет федерального бюджета. Размер гранта – от 25 до 250 млн рублей. Срок финансирования – три года. За шесть лет с даты начала финансирования грантополучатель должен создать продукцию, которая требуется заказчику.

«Направления поддержки самые разные. Мы можем финансировать всё, кроме стройки. Пока требования жестко зафиксированы, но мы ведем разговоры с Правительством, чтобы их немного смягчить. Но пока входные требования следующие: выручка грантополучателя должна быть не менее 500 млн и не больше 10 млрд рублей. Должна быть сторонняя по отношению к заказчику российско-коммерческая организация с определенными данными по выручке», – отметил он.

По словам Дворниченко, в качестве корпораций-заказчиков рассматриваются организации с выручкой от 100 млрд рублей. «На сегодняшний день у нас 10 крупных корпораций-партнеров. Из предприятий республики мы заключили соглашение с КАМАЗом. Сейчас ожидаем, что он создаст координационный совет, и мы сможем рассматривать проекты, которые поступили в интересах КАМАЗа. Другие компании республики интереса пока не проявили», – сказал Дворниченко.

Рустам Минниханов отметил, что в большинстве случаев гранты по программам труднодоступные.

«Есть категории людей, которые пишут правила, чтобы все не получилось. Вот вы говорили про 100 млрд рублей. Понятно, что это крупные промышленные предприятия. Но агропромышленные корпорации со 100 миллиардами вы как найдете?» – спросил он.

Руководитель республики подчеркнул, что появление документа – «большая заслуга», но его нужно проработать. По его словам, у Минэкономики Татарстана есть большой опыт в реализации грантовой поддержки. Он предложил создать рабочую группу для разработки предложений в программу.

«Этот документ пока декларативный, но его надо сделать работающим. Я считаю, что нужно поработать [реализацию идеи] на примере компаний Татарстана. Республика должна активно с вами работать, нужно подготовить несколько успешных проектов», – сказал он.

У Минэкономики Татарстана есть большой опыт в реализации грантовой поддержки Фото: president.tatarstan.ru

«Татарстан имеет существенные компетенции в IT»

Компания VK решила открыть в Татарстане центр разработки, а также реализовать совместный проект с «Татнефтью» по созданию умного города, рассказал управляющий директор VK tech Павел Гонтарев.

«Мы в Татарстане открываем центр разработки. У нас есть небольшая группа, которая работает в Казани. Мы понимаем, что задача по подготовке кадров – ключевой фактор успеха», – сказал он.

Гонтарев добавил, что также готовится открытие Передовой инженерной школы на базе Университета Иннополис. Здесь будет запущена DevOps – лаборатория для разработки востребованных программных продуктов.

«Мы с университетом друг друга нашли. Мы как партнер более заинтересованы в решениях от подготовки кадров до создания центра разработки. Это то, что мы прорабатываем вместе. Еще один проект, который мы обсуждаем, – проект совместный с «Татнефтью» по «умному городу». Мы чувствуем, что много что можем дать для решения задач по управлению данными, работе систем ЖКХ и «умного транспорта», – добавил Гонтарев.

По его мнению, у Татарстана большой потенциал в разработке и существенные компетенции в IT.