Минниханов об энергетике и ЖКХ: «Самое слабое место у нас - износ инфраструктуры»

По количеству аварий в сфере теплоснабжения в первой пятерке находятся Азнакаевский, Зеленодольский, Бугульминский районы, Набережные Челны и Казань

«Одна из причин аварий в ЖКХ – плачевое состояние инженерных сетей»

С основным докладом выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Он напомнил, что отопительный период стартовал 8 сентября и завершился 12 мая.

Нынешняя зима не сильно отличалась от прошлогодней, но объем потребления тепла в многоквартирных домах снизился. В частности, потребление тепловой энергии составило 6 млн 590,7 тыс. гКал, что на 282 тыс. меньше, чем за прошлый отопительный период, заметил докладчик.

«Хотя без аварий не обошлось, все внештатные ситуации, вызвавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки. Из 3,1 тыс. аварий, больше всего произошло в сфере водоснабжения. В сфере теплоснабжения случилось 237 аварий, или 7,5% от общего числа», – сообщил Айзатуллин.

По числу аварий в сфере теплоснабжения в первой пятерке находятся Азнакаевский, Зеленодольский, Бугульминский районы, Набережные Челны и Казань, уточнил он.

Министр пояснил, что одна из причин аварий, сохраняющихся в жилищно-коммунальном хозяйстве, – «неудовлетворительное, а зачастую и вовсе плачевое состояние инженерных сетей». Так, в республике из 23,1 тыс. километров сетей водоснабжения и водоотведения являются ветхими. Подлежат замене около 7,4 тыс. километров, что составляет 32,1%. Из 3,1 тыс. километров сетей теплоснабжения нужно заменить – более 1 тыс., или 34,8%.

Марат Айзатуллин: «Хотя без аварий не обошлось, все внештатные ситуации, вызвавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки» Фото: rais.tatarstan.ru

«Среднегодовой показатель собираемости платежей с населения не опускается ниже 98%»

Марат Айзатуллин рассказал, что одна из наиболее серьезных аварий произошла в Азнакаево. В городе 18 января из-за аварии на центральной котельной без тепла остались около 20 тыс. человек. Авария затронула 186 многоквартирных домов, восемь школ, 16 детских садов, пять учреждений здравоохранения и один санаторий. Ее устранили до конца дня, температура в этот день составляла 10 градусов ниже нуля.

Кроме того, серьезные проблемы возникли в Агрызе, когда жители остались без тепла и горячей воды. «Причину аварий мы видим не только в изношенности объектов, но и в низком количестве обслуживания котельных и инженерных сетей. Особое беспокойство вызывает состояние трех котельных в городе. В этом году они будут реконструированы, а сети теплоснабжения и горячего водоснабжения присоединенные к ним, заменены», – заявил министр.

Среднегодовой показатель собираемости платежей с населения не опускается ниже 98%, а на 1 мая он составил 99,1% Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Говоря о платежах за жилищно-коммунальные услуги, он подчеркнул, что на протяжении ряда лет республика держит высокую планку. Среднегодовой показатель собираемости платежей с населения не опускается ниже 98%, а на 1 мая он составил 99,1%.

Уровень собираемости ниже 98% отмечен в 15 районах, в том числе Тюлячинском, Лаишевском, Тетюшском.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин, который вел заседание, добавил, что общая задолженность населения в республике за услуги ЖКХ составляет более 9,4 млрд рублей. При этом совокупная задолженность организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы с 2015 года постепенно снижается. «Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы», – напомнил глава Правительства РТ.

Азат Мубаракшин рассказал, что количество нарушений по теплоснабжающим организациям увеличилось на 68% Фото: rais.tatarstan.ru

«Что это за комиссия? Может быть, она даже не выходила и не смотрела. Этих людей надо наказать»

Руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Азат Мубаракшин рассказал, что количество нарушений по теплоснабжающим организациям увеличилось на 68% – до 4,2 тысяч.

По его мнению, это «свидетельствует о полном отсутствии системы профилактической работы со стороны организаций и недостаточном контроле со стороны муниципалитетов».

В качестве примера он привел случай, когда муниципальной комиссией с участием инспекторов Ростехнадзора проведено 744 проверки котельных и выявлено около 4,2 тыс. нарушений. А когда муниципальная комиссия без участия инспекторов проверила 2,2 тыс. котельных, то никаких нарушений не обнаружила. «В следующем периоде мы вышли на эти объекты и увидели нарушения», – подчеркнул Мубаракшин.

«Что это за комиссия? Может быть, она даже не выходила и не смотрела. Этих людей надо наказать. Зачем нужна такая комиссия? Нужны ли нам такие работники?» – возмутился Рустам Минниханов.

Этот вопрос должен быть под контролем, добавил Раис Татарстана. «Нужно понимать, что от этого зависит надежность отопительного периода. Иначе зимой будем устранять эти нарушения», – заявил он.

Ильшат Фардиев: «Средняя загрузка составляет только 39%. Это неоправданные капвложения в развитие энергетической инфраструктуры промышленных парков» Фото: rais.tatarstan.ru

«Я не знаю, что думают люди, которые ищут там упрощенные схемы. Надежность – это самое главное»

В сфере электроснабжения есть несколько серьезных проблем, заявил генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев. По его словам, наблюдается «глобальная недогрузка» в части потребления электроэнергии промпарками. «Средняя загрузка составляет только 39%. Это неоправданные капвложения в развитие энергетической инфраструктуры промышленных парков», – подчеркнул он.

Фардиев также остановился на вопросе электроснабжения образовательных организаций, поскольку у некоторых из них заявлены большие мощности, чем фактическое потребление. Еще одна проблема – нарушение охранных зон объектов электросетевого хозяйства на территориях садоводческих товариществах.

«Из всех товариществ у нас принято внутренних сетей не более 30. Все-таки есть нарушения, в связи с тем, что там узкие дороги, охранные зоны не соблюдаются. Как только “Сетевая компания” заходит, так сразу приезжают инспекторы, начинают выявлять нарушения. Примите решения, чтобы не было никаких административных воздействий. Мы бы зашли на два–три года, привели бы в порядок, потом можно проверить нашу работу», – попросил Фардиев.

Сложным для компании гендиректор назвал вопрос электроснабжения объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности, в частности, Химического завода имени Карпова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что в новых многоквартирных домах должны устанавливаться интеллектуальные приборы учета, но инвестор размещает оборудование «на свое усмотрение». Сложным для компании гендиректор назвал вопрос электроснабжения объектов нефтегазовой и нефтехимической промышленности, в частности, Химического завода имени Карпова. «Мы уже вложили уже 1,2 млрд рублей. Но в течение полугода не можем заменить наши опоры», – посетовал он.

Докладчика поддержал Рустам Минниханов, который напомнил, что без «надежного электроснабжения химическое производство работать не может».

«Я понимаю, что есть инвестор. Но мы за счет государства пытаемся что-то сделать и не можем обеспечить надлежащую эксплуатацию. Мы же не частную задачу решаем – государственную. Никаких частных интересов не должно быть в этом случае», – отметил он.

Раис Татарстана также рекомендовал проконтролировать работу территориальных сетевых компаний. «Пусть они работают, но по стандартам, обеспечивающим надежность», – убежден он.

Кроме того, руководитель республики попросил подготовить детальный анализ по электроснабжению промплощадок, принять решения по образовательным организациям и установке приборов учета в многоквартирных домах.

«Обоснуйте, это же деньги, мощности, – заявил он. – Сетевое хозяйство – это кровеносный сосуд. Я не знаю, что думают люди, которые ищут там упрощенные схемы. Надежность – это самое главное».

Алексей Песошин отметил, что основным показателем готовности муниципальных образований к отопительному периоду является получение паспорта готовности Фото: rais.tatarstan.ru

«Если район три года буксует – значит есть серьезные вопросы»

Предваряя доклад главы Пестречинского района Ильхама Кашапова, Премьер-министр Алексей Песошин отметил, что основным показателем готовности муниципальных образований к отопительному сезону является получение паспорта готовности.

К отопительному периоду 2022–2023 годов паспорта готовности получили 44 муниципальных образования, кроме Пестречинского района. «Этот район три года подряд не получает паспорт готовности объектов теплоснабжения», – подчеркнул глава Правительства.

Кашапов пояснил, что предприятие «Пестречинские коммунальные сети» в установленные сроки не защитило акт готовности, поэтому и не получило паспорт. При этом он заверил, что подготовка к отопительному периоду 2023–2024 годов в районе «организована с учетом всех проблем и недостатков предыдущих лет». Глава района пообещал, что будут «приложены все усилия к безаварийному прохождению отопительного периода и получению паспорта готовности».

«Нагрузка на жилищно-коммунальное хозяйство у вас кратно выросла, потому что появились новые микрорайоны», – сказал докладчику Рустам Минниханов.

Он также поручил провести комплексное обследование объектов энергоструктуры в Пестречинском районе. «Если район три года буксует – значит там есть серьезные вопросы. Надо разобраться. Мы там построили жилье, должны отвечать за объекты по воде и газу», – заметил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в целом отопительный период пройден неплохо, серьезных проблем и нерешаемых задач не возникло Фото: rais.tatarstan.ru

«Самое слабое место у нас — износ инфраструктуры»

Подводя итоги работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов, Рустам Минниханов подчеркнул, что в целом отопительный период пройден неплохо, серьезных проблем и нерешаемых задач не возникло. «Аварии были, но мы знаем слабые места, — отметил он. – Самое слабое место у нас — износ инфраструктуры. Но есть республиканские и федеральные программы. Эту задачу необходимо решать шаг за шагом, исходя из степени остроты проблемы и износа».

Раис Татарстана добавил, что инвестпрограммы энергетических организаций должны быть сформированы под решение реальных задач, которые важны для Татарстана. Исполнение инвестпрограмм по итогам года должно быть отдельно рассмотрено Правительством РТ, заметил он.

Кроме того, по словам Минниханова, чтобы вся система надежно работала, должна быть и платежная дисциплина. «Это касается всех структур. Тяжело, сложно — не должно быть таких вопросов. В магазине без денег даже буханку хлеба не дадут. А это тоже, как буханка хлеба — вода, тепло, газ. За них надо платить. Мы знаем случаи, когда, условно говорю, три месяца не заплатил — все, в нормальный режим войти невозможно. Поэтому эту систему надо жестко держать», — сказал он.

Руководитель республики попросил взять под особый контроль подготовку к отопительному сезону в районах, где есть высокая аварийность и изношенность сетей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В целом, по оценке руководителя республики, система работает достаточно надежно. «Чтобы сохранить эту надежность, вопросы, которые возникают, нужно быстро решать», — убежден он.

В завершение Минниханов поручил провести все мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду и обеспечению бесперебойного оказания коммунальных услуг в полном объеме. «Это конкретные вещи. Всю процедуру подготовки необходимо соблюсти», – заявил он.

Кроме того, руководитель республики попросил взять под особый контроль подготовку к отопительному сезону в районах, где есть высокая аварийность и изношенность сетей. «Быстро эту проблему мы не решим, но на сложные моменты надо реагировать, инвестпрограммы подключать. Это касается в том числе Агрыза, Азнакаево», – заключил он.