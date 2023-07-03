Минниханов о застройке исторического центра Казани: «Мы видим ошибки, которые произошли»

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Исторический центр Казани — это, с одной стороны, большая проблема для власти, но с другой — если всё правильно структурировать и организовать, у него серьезная инвестиционная привлекательность. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании международного форума «РЕБУС».

«Сказать, что мы сразу к этому пришли, наверное, будет неправильно. Всё начиналось не очень радужно. Дама, которая стоит слева (помощник Раиса РТ Олеся Балтусова — прим. Т-и) была в серьезной оппозиции к нам и достаточно нас всех пугала. Мне сказали, что с ней общаться нельзя. Но она сумела доказать, что власть во многих вопросах не совсем права. И мы начали вместе с ней и мэром [Ильсуром Метшиным] работать над этими вопросами. Выработали какие-то правила игры, пригласили людей, которые могут обосновать, как сделать лучше. И, я считаю, что за это время исторический центр Казани стал примером и для других объектов, но самое главное, что мы наработали компетенции», — рассказал Минниханов.

По его словам, в городе нужно создавать инфраструктуру, так как проблема заключается не только в сохранении здания, но и в том, чтобы пространство было интересным и удобным.

«Мы видим те ошибки, которые произошли, в том числе с нашим участием. Не всё, что было сделано, сделано правильно. Но, опираясь на инициативных людей и привлекая опытных специалистов, мы сумели создать среду, которая позволяет двигаться дальше», — отметил Раис Татарстана.