Минниханов о законе Клишаса: «Наш голос в некоторых вопросах не услышали»

Принятый на федеральном уровне закон о функционировании публичной власти в регионах РФ («закон Клишаса-Крашенинникова») не вводит никаких принципиальных новшеств в работу субъектов страны. Несмотря на отрицательный отзыв Госсовета РТ во время обсуждения, республика будет исполнять принятый закон в соответствии со всеми требованиями. Такое мнение на итоговой пресс-конференции с республиканскими и федеральными СМИ выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что данный закон уже принят федеральным парламентом, позиция Госсовета Татарстана на этот счет также была озвучена.

«Мы должны уметь слышать друг друга», — подчеркнул Минниханов.

Он привел в пример ту важную роль, которую сыграл механизм диалога во время прошлогодней выработки и принятия поправок к Конституции России.

«Была создана комиссия, в нее вошли авторитетные люди, велись обсуждения. И вся процедура прошла очень позитивно. Что касается упомянутого закона, то часть депутатов не только от Татарстана проголосовала против. Если бы Андрей Клишас приехал к нам в Госсовет РТ, встретился бы с коллегами и объяснил им суть документа, то думаю, позиция [нашего парламента] была бы другая», — отметил Рустам Минниханов.

Он добавил, что несмотря на бурные обсуждения законопроекта во время его принятия, сейчас, после утверждения на федеральном уровне, его будут соблюдать в республике.

«Мы законопослушные люди. Так получилось, что наш голос в некоторых вопросах не услышали. Хотя, по большому счету, многое из этого закона уже сегодня есть», — заключил Рустам Минниханов.

Он также прокомментировал другие инициативы, прописанные в новом законе. В частности, речь зашла об упрощенной процедуре увольнения губернаторов Президентом РФ.

«Да, он может [снять руководителя региона], ведь он является всенародно избранным главой государства. И потом, если руководитель государства тебе не доверяет, значит ты не умеешь работать», — пояснил свою позицию Рустам Минниханов.