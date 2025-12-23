Минниханов - о юбилее Челнов в 2026-м: Мы достойно проведем праздник

Раис Татарстана Рустам Минниханов ответил на видеовопрос от жителей Набережных Челнов во время пресс-конференции. У него поинтересовались, какими будут подарки от республики по случаю 400-летия Автограда и 50-летия выпуска первого КАМАЗа.

«У нас есть план мероприятий. Много объектов ремонтируется. В конце года мы 1 млрд рублей выделили на три крупных объекта. По всем республиканским программам Челны тоже получают средства», – прокомментировал Минниханов.

По его словам, в городе строится, например, рекордное количество школ. Но есть объекты, которые все еще нуждаются во внимании.

«Есть одна тема, которую без федеральной поддержки сложно будет [осилить]. Нам нужно построить пятую больницу. Мы ее пытались включить [в программу] на праздник. Праздник будем продолжать и постараемся эту задачу тоже решить. Почувствуете, что город Набережные Челны и КАМАЗ будут под нашим вниманием», – заключил Раис Татарстана.