Минниханов о характере Мухаметшина: «За все время мы ни разу с ним не поругались»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы», рассказав о некоторых особенностях характера Председателя Госсовета Татарстана.

«Я был знаком с Фаридом Хайрулловичем, когда он работал министром торговли нашей республики. После этого он вернулся в Альметьевск, затем стал Премьер-министром, когда я еще работал главой района. В 1996 году я пришел на работу в Правительство РТ, и мы вместе работали до 1998 года. За это время мы хорошо друг друга узнали, работали рука об руку на разных должностях. Фарид Хайруллович ведет огромную работу в республике. У нас надежный парламент. Исполнительная власть без сильного парламента она невозможна», – рассказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что слаженная работа органов власти в республике – во многом заслуга первого руководителя Минтимера Шаймиева. Благодаря ему Аппарат Президента, Правительство и Госсовет Татарстана работают как единый механизм.

«Так получилось, что за все это время мы ни разу с ним не поругались. В разное время сначала он был моим начальником, потом я стал начальником. Я думаю, что очень хорошее качество и его, и мое. Это самое главное, когда мы друг друга поддерживаем, работаем не в личных интересах, а на благо нашей республики», – подчеркнул Минниханов.

В Национальной библиотеке Татарстана сегодня прошла презентация книги, рассказывающей о жизни Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Напомним, что накануне ему исполнилось 75 лет.