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21 августа 2021  12:44
Надежда Гордеева

Минниханов о выставке работ Шойгу: Все это создано во благо детей, нуждающихся в помощи

Минниханов о выставке работ Шойгу: Все это создано во благо детей, нуждающихся в помощи
Автор фото: Владимир Васильев
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В Казани впервые открылась выставка картин и изделий из дерева министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Экспозицию осмотрел Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

«Я знал, что Сергей Шойгу очень талантливый, но не знал, что настолько, чтобы конкурировать с ведущими мастерами. Сегодня я поразился. И правда, что талантливый человек талантлив во всем. И все его работы — живые», — поделился впечатлениями с журналистами Президент РТ после посещения выставки.

Минниханов признался, что у него тоже есть зарисовка Шойгу, которую ему подарил автор работы. «Видел у него в кабинете поделки из дерева, но как-то не думал, что уровень и объемы его работ настолько большие, — добавил он. — Очень серьезные работы, достойные мирового уровня».

По мнению руководителя республики, Шойгу — уникальный человек. «Таких людей очень мало. Это патриот своей страны, родины. Я знаю, как он любит Сибирь. Надо любить свою страну так, как это делает он», — отметил Президент РТ.

Он подчеркнул, что все эти работы созданы во благо детей, которые нуждаются в помощи. Он сообщил, что девятилетней Дине Сибгатуллиной из Казани, у которой новообразование в мозге, будет оплачена лучевая терапия за счет средств, вырученных 14 мая по результатам благотворительного аукциона «Творчество ради жизни».

Выставка в Казанском Кремле организована в развитие одноименной благотворительной инициативы, которая воплотилась в аукционе 14 мая, когда в пользу больных детей были проданы 10 лотов — художественных произведений Сергея Шойгу. Вырученные от аукциона 40 млн рублей направлены на лечение и реабилитацию маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. На сегодня израсходовано уже более 10 млн рублей из этой суммы, помощь получили 23 ребенка.

Экспозиция называется «Творчество ради жизни». Она представлена в Национальной художественной галерее «Хазине». Посетители могут увидеть 100 работ — 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева.

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