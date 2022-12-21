Минниханов о вкладе муниципалитетов в развитие РТ: «Вы на передовой работы с людьми»

Муниципалитеты вносят значительный вклад в успешное развитие Татарстана и помогают преодолевать любые возникающие вызовы. Таких результатов удается добиться благодаря ежедневной работе муниципальных органов с гражданами, позволяя поддерживать живую связь с людьми и их вопросами. Об этом на съезде Совета муниципальных образований РТ заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что роль местного самоуправления трудно переоценить.

«Какие бы сложные задачи не ставила жизнь, значительную их часть приходится решать именно на местах. В течение последних двух лет муниципалитеты работали в непростых условиях пандемии, были на передовой линии работы с гражданами, решая наиболее острые вопросы», – заметил Минниханов.

Сегодня главным вызовом становится выполнение задач в условиях, связанных с проведением специальной военной операции.

«Связанные со спецоперацией события неминуемо сказываются на жизни людей, на экономической ситуации и требуют от нас слаженных действий и адекватных решений. Безусловно, мы успешно преодолеем все возникающие вызовы и сложности. Уверенность в этом придает единство и сплоченность многонационального народа нашей страны», – обратился к участникам съезда Рустам Минниханов.

По его словам, муниципальные образования Татарстана вносят достойный вклад в достижение целей спецоперации.

«Кроме того, со стороны муниципалитетов при активном участии неравнодушных граждан и бизнес-сообщества проводится большая работа по поддержке воинских частей и наших военнослужащих, а также по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, в том числе городу Лисичанску», – напомнил Президент РТ и поблагодарил муниципалитеты за организацию этой важной миссии.

Несмотря на вызовы прошедших месяцев, экономика республики вновь показала заметный рост. Положительная динамика зафиксирована по показателям ВРП (104,3% к прошлому году), промышленному производству (105,9% к 2021 году), в производстве сельхозпродукции (более 115% к 2021 году) и многим другим направлениям, отметил Рустам Минниханов.

«Эти результаты, прежде всего, достигнуты благодаря нашим ведущим отраслям – нефтегазохимическому комплексу, машиностроению, энергетике, сельскому хозяйству и строительству», – резюмировал Президент Татарстана.

По окончании деловой части съезда руководитель республики вручил государственные награды представителям муниципалитетов, а также передал сертификаты на автотранспорт и школьные автобусы.

