Минниханов о секретах благоустройства городов: «Найти правильных людей и немного денег»

Опираться на мнение жителей и бизнеса при благоустройстве территорий, а также уделять внимание небольшим поселениям – такие посылы прозвучали сегодня на региональном дне Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Татарстан готов делиться своим богатым опытом, а Рустам Минниханов поделился секретами благоустройства.





Игорь Комаров: «В новом цикле нацпроектов к 2030 году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из них более 6 тыс. – в регионах ПФО»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До 2030 года будет благоустроено более 6 тыс. общественных пространств в ПФО

Главная сессия регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» началась с приветствия полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

По его словам, с 2019 по 2024 год в регионах ПФО было благоустроено более 6 тыс. общественных территорий и 10 тыс. дворов, а также реализовано почти 230 проектов по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В новом цикле нацпроектов к 2030-му году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из них более 6 тыс. – в регионах ПФО», – подчеркнул Игорь Комаров.

Полпред отметил, что за 7 лет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» доля граждан, вовлеченных в обсуждение и оценку программ благоустройства, выросла более чем в 5 раз – до 32%.

По мнению Комарова, реализация программ благоустройства территорий может быть еще более эффективной за счет усиления управленческих кадров в муниципалитетах. Большой потенциал здесь – у патриотически настроенных и наиболее подготовленных участников СВО, которые прошли отбор в рамках президентской программы «Время героев», а также у выпускников аналогичных региональных программ.

Рустам Минниханов: «Некоторые чиновники это недооценивают, но как человек, который работал в муниципалитете, считаю, что наше отношение к нему очень важно, ведь вся жизнь проходит там» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан что может – даст. Для вас он открыт»

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов во время приветствия заявил, что муниципальные образования служат основой для всего государства.

«Некоторые чиновники это недооценивают, но как человек, который работал в муниципалитете, считаю, что наше отношение к нему очень важно, ведь вся жизнь проходит там», – заявил Минниханов.

К теме Минниханов обратился не случайно. В Госдуме возникла инициатива упразднения двухуровневой системы местного самоуправления и переход на одноуровневую. То есть предложили ликвидировать поселковые советы. Республика идею не поддержала, как и в последствии многие регионы России. «Наша страна огромная, и одним шаблоном ей управлять нельзя», – заявлял Минниханов в ноябре. Он предлагал регионам самим решать – вводить одноуровневую или сохранять двухуровневую систему. В итоге законопроект отложили в долгий ящик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в январе поручил подготовить поправку к новой редакции закона, позволяющую субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории.

Региональные дни, которые проходят в разных субъектах РФ, – это подготовка к II Всероссийскому муниципальному форуму «Малая Родина – сила России», который пройдет в апреле 2025 года в Москве. В Татарстане обсуждают тему развития комфортной городской среды, так как у республики большой опыт в этом направлении. Стоит отметить, что Миннханов возглавляет комиссию Государственного Совета России по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.

Раис РТ поблагодарил руководство России за поддержку форума. «Это не просто форум, где поговорили, – это конкретная учеба. В каждом регионе есть наработки, которыми они могут поделиться. Татарстан что может – даст. Для вас он открыт», – заявил Раис Татарстана.

Алексей Ересько дополнил слова Раиса Татарстана – на стадии планирования благоустройства территории нужно также приглашать и представителей бизнеса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Без команды результата не будет

Главное в благоустройстве общественных пространств – это подобрать хорошую команду, которая сможет перенимать лучший опыт из России и других стран, заявил Минниханов переходя к деловой повестке.

«Мы после того, как привели в порядок общественные пространства, пошли во дворы. Если не будет таких команд, которые действительно разбираются в теме, то результата не будет. Они и сейчас активно ездят по миру и перенимают опыт. Главное – найти правильных людей. Ну и немного денег», – улыбнулся он.

Наряду с общественными пространствами в Татарстане активно благоустраивают дворы. При этом во многом примером для Татарстана стала Москва, подчеркнул Минниханов.

Он дал несколько советов, как выстроить работу по благоустройству на примере программы «Наш двор». Помимо компетентной команды, нужно создать перечень минимальных работ с конкретными требованиями, которые будут в любом случае выполнены на территории, а также плотно работать с местным населением.

Замминистра строительства России Алексей Ересько дополнил слова Раиса Татарстана – на стадии планирования благоустройства территории нужно также приглашать и представителей бизнеса.

«Еще при создании плана надо приглашать бизнес и спрашивать: где хотите поставить ларек или палатку с мороженым?» – сказал замминистра.

Он добавил, что такой подход позволит избежать случаев, когда предприниматели заинтересованы в площадке, но на ней отсутствует нужная им инфраструктура.

Евгений Грачев отметил, что программа благоустройства должна включать не только выбранную площадку, но и прилегающую территорию, как это делают в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Важно привлекать население к принятию ключевых решений»

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что программа благоустройства должна включать не только выбранную площадку, но и прилегающую территорию, как это делают в Татарстане.

«Сейчас обсуждается, как расширить программу, касающуюся комфортной городской среды. Уже того, с чего вы начали, недостаточно. Рамки стали шире, например, в Татарстане на региональные средства благоустраивают территории вокруг больниц и других социальных объектов», – заявил он.

Особенно важно в этом направлении привлекать само население к принятию ключевых решений. Это повысит доверие к институтам власти, а городские пространства станут еще более востребованными, уверен Грачев.

Андрей Шевченко: «Наша задача – обеспечить системный подход к благоустройству территорий. Причем стратегические задачи должен ставить глава региона, города, поселения» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нужно создать программу развития неопорных поселений

Одной из острейших тем на сессии стал вопрос о поселениях, не входящих в опорные населенные пункты. По словам Минниханова для них надо создать соответствующую программу, так как опорные пункты забирают большое количество внимания, тогда как в тех поселениях, которые не входят в эту категорию, тоже живут люди, заслуживающие достойного отношения.

«Почти 40 млн людей в стране живут не в опорных населенных пунктах. Уровень жизни отличается в два раза. Если мы будем продолжать такой курс, то получим пустые агломерации. А там же живут такие же люди, они заслуживают такого же отношения. В Татарстане мы пытаемся это дело регулировать, но пока тоже далеко не ушли. Нужен баланс. Должна быть программа и для той категории. Как рекомендацию мы предлагаем включить это в резолюцию форума», – отметил он.

Раис Татарстана также добавил, что частично эту проблему решает программа «Комплексное развитие села».

При этом ставить список задач по благоустройству должен глава каждого региона, уверен сенатор России, председатель Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко.

«Наша задача – обеспечить системный подход к благоустройству территорий. Причем стратегические задачи должен ставить глава региона, города, поселения. Да, есть программы, но по ним в основном подаются опорные населенные пункты, но ведь есть планы и у других. Здесь очень важно находить баланс. Решение должен принимать сам регион», – согласился с Миннихановым Шевченко.

Сергей Пахомов заявил, что благоустройство территорий является не только средством улучшения уровня жизни населения, но и важным элементом политики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если власти долго не могут починить скамейку, то как им доверять?»

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что благоустройство территорий является не только средством улучшения уровня жизни населения, но и важным элементом политики.

«Если власти долгое время не могут починить скамейку или качели, то с каким отношением люди будут доверять им руководство?» – заявил Пахомов.

В заключение он добавил, что благоустройство в большей части зависит от местных властей, а федеральные программы и проекты являются лишь инструментом для достижения цели.