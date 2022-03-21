Минниханов о санкциях: «Мы должны ориентироваться на другие рынки, надеяться на себя»

Экономика России и Татарстана сегодня проживает более серьезные процессы по сравнению с теми, что наблюдались в разгар пандемии коронавируса в 2020 году. Сейчас предстоит перестроить работу как бизнесу, так и органам власти. Об этом сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с предпринимателями.

«Сейчас у нас более серьезные вызовы. Мы пока живем некой иллюзий, и у нас есть инерция, ресурсы федеральные есть. Дальше будет более сложно — и бизнес должен перестроиться и органы власти. Мы должны принимать решения быстро», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что страны Запада готовят новый, уже пятый по счету пакет санкций, поэтому ситуация в экономике проще не станет.

«Всевышний пусть поможет, чтобы мы быстрее завершили наши вопросы по Украине. Но мы увидели, какое отношение к России. Это не связано с военной операцией — это то, что накопилось... Всё, что они о нас думали, они сказали. Это не наши попутчики, уже все. Мы должны ориентироваться на другие рынки, мы должны больше надеяться на себя. Мы должны быть очень самодостаточными, независимыми. Как бы это ни было сложно, этот путь нам надо пройти», — поделился мнением руководитель республики.

Минниханов обратил внимание, что представители западных стран предъявляют претензии к руководству России, но их санкции направлены против рядовых жителей страны. Такие поступки свидетельствуют о бессердечности и неадекватности лиц, которые принимают такие решения.

«Значит, будем работать. Нужно развивать внутренний рынок и работать с партнерами, которые сохранили отношения с нами, — у нас их достаточно много. Нужно решить много логистических и технологических вопросов, поэтому нам нужно почаще встречаться и перестраиваться. Нужно быть готовым к длительной последовательной перестройке», — подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов сегодня встретился с предпринимателями республики, обсудив условия работы в условиях санкций западных стран.