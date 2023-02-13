Минниханов о Рыбно-Слободском районе: Потенциал огромный, но пока район на 39-м месте

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил заседание Совета Рыбно-Слободского района РТ. В своей речи он обратил внимание на то, что муниципалитет имеет огромный как промышленный, так и туристический потенциал, однако пока находится на 39-м месте по социально-экономическому развитию среди районов РТ.

«Потенциал Рыбно-Слободского района огромный, но пока вы на 39-й позиции по социально-экономическому развитию среди муниципалитетов Татарстана. Если сравнить с соседними районами, то вы неплохи, но по сравнению с другими вам надо еще расти. Нужно работать над доходной базой, создавать рабочие места и бизнесы. При этом район имеет выгодную логистическую позицию, земельные и водные ресурсы. Здесь 85 километров береговой линии, ни у кого такого нет в Татарстане. Потенциал района нужно раскрыть», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Особой критике подверглось животноводство района. По мнению Раиса РТ, именно на этой отрасли должна строиться крепкая экономика муниципалитета.

«По животноводству показатели — стыд и позор. В районе всегда будет низкая зарплата, если заниматься только растениеводством. Животноводство — это основа, которой обеспечивается денежный поток. Молоко — продукт номер один, чтобы хозяйство было стабильно», — возмутился Раис РТ.

При этом он отметил, что в районе имеются удачные примеры животноводческих ферм. Такие идеи нужно находить и продвигать.

Об итогах работы за 2022 год в Рыбно-Слободском районе доложил глава муниципалитета Радик Ислямов. Согласно его данным, средняя заработная плата в районе составила около 35 тыс. рублей, а в сельхозсекторе — порядка 25 тыс. рублей, хотя в среднем по Татарстану этот показатель приближается к 50 тыс.

«Это очень важный вопрос. Потом не спрашивайте, почему специалисты и молодежь уезжают. Нужно такие проблемы решать, иначе людей у нас вообще не будет», — констатировал Минниханов.

Отсюда вытекают и демографические проблемы, о которых также рассказал глава района. Многие молодые люди уезжают из муниципалитета в поисках лучшей работы и более высокой зарплаты, уверен Рустам Минниханов.

В конце своего выступления он еще раз подчеркнул, что у района есть огромные перспективы по разным направлениям, необходимо только найти пути их реализации.