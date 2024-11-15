Раис РТ о форуме «РОСТКИ»: Возможность подвести итоги и наметить приоритеты на будущее

Форум российско-китайского сотрудничества «РОСТКИ» в Татарстане уже зарекомедовал себя как уникальная площадка для усиления совместной работы по различным направлениям. Такими словами поприветствовал участников пленарной сессии форума Раис республики Рустам Минниханов.

«Инвестиционные проекты, машиностроение, энергетика, нефтехимия, сельское хозяйство, информационные технологии, логистика, образование, культура и туризм», — перечислил он приоритетные направления сотрудничества.

Минниханов поблагодарил Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку сотрудничества на региональном уровне. Он также выразил благодарность федеральным органам власти, Правительству России и представителям КНР за помощь в организации и за участие в форуме.

По словам Раиса РТ, ключевая цель мероприятия заключается в укреплении торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных связей между регионами России и Китая.

«Наша встреча на площадке — это хорошая возможность, чтобы подвести итоги, обменяться мнениями о ходе реализации проектов и наметить приоритеты на будущее», — заявил Раис Татарстана.

Он добавил, что за последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Подтверждением этого стал визит китайской делегации во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином в Казань на саммит БРИКС.

Минниханов напомнил, что в саммите приняли участие представители более 30 стран и 6 международных организаций, а 24 страны представляли лидеры государств.

«В этом году российско-китайским отношениям, как и Китайской Народной Республике, исполняется 75 лет. На встрече с Си Цзиньпином Владимир Путин отметил, что можно с уверенностью утверждать — они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — заключил Минниханов.