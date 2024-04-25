Минниханов о развитии венчурного рынка в России: Такой поддержки никогда раньше не было

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия в целом и Татарстан в частности продвигаются в венчурном бизнесе, и это несмотря на то, что ранее основными партнерами были Европа и США. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии Российского венчурного форума.

«Оказывается, мы можем сами дальше двигаться», — сказал Минниханов, добавив, что в планах поиск партнёров в странах исламского мира и БРИКС.

Раис Татарстана подчеркнул, что он всегда считал университеты недостаточно включенными в процесс создания стартапов.

«Во-первых, у них не было такой задачи и, во-вторых, денег на это не хватало. Сегодня же, если посмотреть по стране, то сколько университетов в этом заинтересованы, сколько студентов получили и получают гранты на развитие своих идей. Такой поддержки раньше никогда не было, и мы видим, что инновации могут появиться только в университетах», — считает Минниханов.

Он рассказал, что во время осмотра выставки форума познакомился с 50 стартапами. По его мнению, никогда такого интереса к данной тематике раньше не было.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Татарстана также обратился к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову, присутствующему на заседании, с просьбой помочь с финансированием этих идей.

«Нужны средства, чтобы эти проекты полетели. И сегодня самое время: мы ограничены в информации, технологиях, но у нас достаточно грамотной, умной молодежи, чтобы эти вопросы решать. Люди есть, старт есть, политика государства в направлении технологического суверенитета озвучена, поэтому нужно двигаться дальше. Эти проекты должны быть поддержаны», — заявил Раис Татарстана.

В заключение Минниханов выразил уверенность, что с имеющейся ситуацией получится справиться. В том числе этому поможет форум, где стартаперы смогут пообщаться с потенциальными инвесторами.