Минниханов о развитии современной торговли: «Маркетплейсы – это будущее»

За активным развитием онлайн-маркетплейсов находится будущее всей торговли. Такие площадки предоставляют более удобный, современный и качественный сервис по сравнению с традиционными офлайн-магазинами. Об этом на встрече с женщинами-журналистами в преддверии Международного женского дня рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что за последние годы все больше торговых точек полностью переходят в онлайн-формат, закрывая устаревшие физические площадки продаж.

«Это будущее. Мир переживает серьезное трансформирование экономической системы: магазины переходят в онлайн, потому что качество обслуживания маркетплейсов намного выше. Это удобно, очень доступно и качественно», – заключил Рустам Минниханов.

