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Ру Тат
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Официальная хроника
3 марта 2022  11:42
Егор Никитин

Минниханов о развитии современной торговли: «Маркетплейсы – это будущее»

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За активным развитием онлайн-маркетплейсов находится будущее всей торговли. Такие площадки предоставляют более удобный, современный и качественный сервис по сравнению с традиционными офлайн-магазинами. Об этом на встрече с женщинами-журналистами в преддверии Международного женского дня рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что за последние годы все больше торговых точек полностью переходят в онлайн-формат, закрывая устаревшие физические площадки продаж. 

«Это будущее. Мир переживает серьезное трансформирование экономической системы: магазины переходят в онлайн, потому что качество обслуживания маркетплейсов намного выше. Это удобно, очень доступно и качественно», – заключил Рустам Минниханов. 
 

#Рустам Минниханов #президент Татарстана #маркетплейс
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