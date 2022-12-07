Минниханов о развитии машиностроения в РТ: Идем с опережением к прошлому году

Машиностроительная отрасль Татарстана развивается опережающими темпами несмотря на все санкционные ограничения. Внешнее давление, рестрикции в экономике и технологиях делают еще более актуальной задачу достижения технологического суверенитета. В этом республике поможет импортозамещение и подготовка молодых квалифицированных специалистов. Об этом на пленарном заседании в рамках Татарстанского машиностроительного форума заявил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он напомнил, что машиностроение традиционно является одной из ключевых отраслей нашей страны и республики. На сегодняшний день в регионе работает около 3,5 тыс. машиностроительных предприятий, на которых занято 120 тыс. человек.

В текущем году отечественная промышленность столкнулась с новыми вызовами: ограничения во внешней торговле, нарушение сложившихся логистических цепочек, перекрытие доступа к западным технологиям и кредитным ресурсам. Но благодаря усердной работе и поддержке федерального Правительства в республике удалось сохранить положительную динамику.

«По итогам 10 месяцев, индекс промышленного производства в машиностроении составил 103%, мы идем с опережением к прошлому году», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, старт спецоперации поставил новые задачи перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Необходимо в кратчайшие сроки нарастить поставки в войска современного вооружения и техники. В этой работе активное участие принимают республиканские предприятия ОПК.

«Крайне важно усилить работу в направлении технологического суверенитета, импортозамещения, внедрения новых технологий автоматизации производства, а также углублять сотрудничество с нашими традиционными партнерами для формирования новых логистических цепочек и обмена технологиями. При этом в полной мере следует использовать все инструменты поддержки Правительства РФ», — сказал Президент РТ.

Он добавил, что с уходом крупных зарубежных компаний на российском рынке освобождаются ниши, которые открывают новые перспективы для отечественного машиностроения. Ряд республиканских предприятий уже приступил к выпуску востребованной рынком продукции. Одновременно с этим активизировалась работа по подготовке молодых квалифицированных кадров для предприятий отрасли.

«Уверен, что благодаря общим усилиям, нам удастся не только эффективно решить текущие задачи, но и существенно усилить позиции отрасли», — резюмировал Президент Татарстана.