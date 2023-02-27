Минниханов о развитии Казани: Жители должны видеть системное решение их вопросов

Решение масштабных задач развития Казани требует систематической и упорядоченной работы. Такой подход позволяет продемонстрировать жителям, как продвигаются программы, улучшающие качество их жизни. Об этом на итоговой сессии Казгордумы заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он констатировал, что Казань как столица региона занимает особое место среди городов и районов республики. В этом мегаполисе проживает каждый третий татарстанец.

«Основная задача органов власти — повышение качества жизни людей. Именно на это нацелены реализуемые нами проекты, программы в социальной сфере и отраслях экономики», — обратился к участникам сессии Рустам Минниханов.

По его словам, в рамках государственных программ на ремонт, строительство, реконструкцию объектов социальной и дорожной инфраструктуры Казани в прошлом году направлено более 68 млрд рублей.

«Прошедший год стал для всех нас испытанием на прочность. Страна столкнулась с беспрецедентными санкциями против России. Ожидания недружественных стран от принятых мер не оправдались, мы успешно преодолеваем все сложности», — поделился своим видением ситуации Минниханов.

Руководитель республики добавил, что Казань стала активным участником программ поддержки семей мобилизованных граждан. Еще одним важным аспектом является большая работа по сбору гуманитарной помощи в адрес подшефного города Лисичанска.

«Знаю, что команда мэрии, депутатский корпус, множество неравнодушных горожан активно поддерживают участников СВО и их семьи, а также жителей новых регионов нашей страны. С начала спецоперации в гуманитарной акции приняли участие тысячи казанцев и 350 предприятий города», — сказал Раис Татарстана.

Еще одна важная тема, на которую обратил внимание руководитель республики, — вопросы демографии, укрепления благополучия и повышения доходов населения. Казань традиционно вносит значимый вклад в экономику региона, этот тренд сохранился и в прошлом году.

«Есть задача, связанная с реальными доходами населения. Президент России [Владимир Путин] в своем послании обозначил, что с 2024 года МРОТ составит 19 242 рубля. Если взять республику и Казань, то средняя зарплата достойная. Но нужно обратить внимание, что более 50 тыс. горожан имеют доходы ниже прожиточного минимума. На эти вопросы особенно нужно обратить внимание», — заметил Минниханов.

По его оценке, одним из приоритетов государства является преумножение численности населения.

«Казань пользуется популярностью в качестве места для жительства. Итоги переписи показывают, что город превысил отметку в 1,3 млн человек. <…> По демографии в Казани прирост населения составил 789 человек, однако сократилась рождаемость. Зарегистрировано 13 987 новорожденных, это на 1776 детей меньше, чем в предыдущем году. Этот очень серьезный вопрос для государства, республики. Это комплекс мер», — сказал Раис Татарстана.

В завершение своей речи Рустам Минниханов сказал, что Казань остается гордостью республики.

«Все перечисленные вопросы мы должны системно решать, никто за нас это не сделает. За один раз мы их не решим, но люди должны видеть, что у нас есть программа [в каждой конкретной сфере] и как она будет двигаться»,— резюмировал Раис Татарстана и пожелал всем участникам сессии успешной работы на благо развития Казани.