Минниханов о раймагах: «Где не нужна большая торговля, создавайте цеха, кондитерские»

Рустам Минниханов и Дмитрий Зубов посетили макаронную фабрику Казанского производственного комбината Татпотребсоюза

Фото: rais.tatarstan.ru

«Пять лет точно продолжался этап выживания кооперации»

В собрании представителей потребобществ и кооперативов Татарстана сегодня принял участие Раис РТ Рустам Минниханов. Но до его начала руководитель республики вместе с председателем совета Центросоюза России Дмитрием Зубовым посетил макаронную фабрику Казанского производственного комбината Татпотребсоюза. Здесь гости осмотрели технологические линии предприятия и ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции.

Производство было запущено в январе. Ожидается, что каждый день фабрика будет выпускать до 5 тонн макаронных изделий. Первую партию уже доставили бойцам СВО. Райпо, кооперативы и магазины потребкооперации готовы приобретать здесь около 800 тонн продукции в год. Еще 700 тонн будет поставляться в торговые сети республики.

«Мы посмотрели, как работает вроде небольшой в масштабе России объект – макаронная фабрика. Пять лет точно продолжался этап выживания кооперации. Она пикировала вниз, потом выровнялась. И вот с прошлого года мы имеем тенденцию устойчивого роста. Кооперация развивается, и в этом огромная заслуга тружеников – кооператоров Татарстана», – поделился своим мнением Зубов после посещения производства.

Ожидается, что каждый день фабрика будет выпускать до 5 тонн макаронных изделий Фото: rais.tatarstan.ru

«Кооперация играет важную роль в развитии сельских территорий»

Во всех районах Татарстана созданы потребительские общества, которые занимаются заготовкой сельхозпродукции и сырья, их переработкой, торговлей и общественным питанием. Но кооперативами в восьми районах эти направления организованы не в полной мере, заявил на собрании Минниханов.

«Кто бы что ни говорил, замены потребкооперации на селе нет. Есть частичные решения – организация бизнеса. Кооперация играет важную роль в развитии сельских территорий. Сегодня на селе проживает 934 тыс. человек. И они нуждаются в тех же условиях, которые есть в городе», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что Татпотребсоюз обеспечивает товарами жителей отдаленных и малонаселенных поселений – это более 1,2 тыс. деревень и сел. Для организации выездной торговли ежегодно для кооперативов закупаются автолавки, сейчас их 135. «Они должны эффективно использоваться. Важно не только доезжать до точки, но и оказывать качественное обслуживание населению», – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Раиса РТ, создаются стационарные торговые объекты. Так, за последние три года построено 39 блочно-модульных магазинов, в этом году будет сдано в эксплуатацию еще девять объектов. «Они должны работать. Оборот каждого магазина не должен быть менее 500 тыс. рублей в месяц. Но для этого надо обеспечить хороший ассортимент продукции и держать ценовую линию», – заметил он.

Руководитель республики добавил, что актуален также вопрос эффективного использования имущества, в том числе собственных магазинов райпо. По его мнению, если площади пустуют, то их можно перепрофилировать. «Там, где не нужна большая торговля, создавайте на этих площадях цеха, кондитерские, швейные мастерские. Каждый квадратный метр должен быть использован», – предложил Минниханов.

Рустам Минниханов отметил, что Татпотребсоюз обеспечивает товарами жителей отдаленных и малонаселенных поселений Фото: rais.tatarstan.ru

«Общепит требует серьезного развития, как и сельский туризм»

Огромный потенциал есть в заготовительной деятельности, но не все районы его используют, рассказал Раис РТ.

«Плохо обстоит ситуация по заготовкам в Балтасинском, Высокогорском, Менделеевском и Нижнекамском районах. Татарстан производит более 2 млн тонн молока, даже если этим производством системно заняться, это огромный рынок. Я уже не говорю про лекарственные травы, сельхозпродукцию. Заготовка – это один из дополнительных источников дохода сельчан. Поэтому эта тема и для глав районов должна быть актуальной», – подчеркнул Минниханов.

Кроме того, по его словам, по-прежнему остаются вопросы по развитию переработки сельхозпродукции. «У нас огромная сырьевая база, большие возможности. Объем производства 107 цехов потребкооперации в прошлом году составил всего 3 млрд рублей. Надо проанализировать эти цифры. Общепит тоже требует серьезного развития, как и сельский туризм, который станет хорошим источником доходов для районов, городов и потребкооперации», – констатировал руководитель республики.

Минниханов также рекомендовал разработать республиканскую программу развития потребительской кооперации. На это председатель совета Центросоюза России сообщил, что в конце сентября в Москве состоится форум с участием студентов потребкооперации. На нем будет анонсирована федеральная программа развития потребкооперации. «А республиканскую программу там можно будет транслировать как пример», – отметил Зубов.

Дмитрий Зубов признался, что ему «всегда очень приятно бывать в Татарстане» Фото: rais.tatarstan.ru

«Я отвечаю: «Работайте так же, как в Татарстане»

В своем выступлении Зубов признался, что ему «всегда очень приятно бывать в Татарстане». «Некоторые коллеги меня с ревностью критикуют – 89 регионов России, и везде проходят собрания. Конечно, невозможно побывать везде. А мне говорят: «Вы все время в Татарстане». Я отвечаю: «Работайте так же, как в Татарстане»», – заявил он.

По мнению председателя совета Центросоюза, в республике грамотно построена потребительская кооперация, «гармонично сочетаются молодость и опыт, власть и рядовые труженики».

«Кооператорам повезло, что Рустам Минниханов выходец из кооперации, и он не забывает своих корней. На примере Татарстана показываем, как это может работать. Приходит губернатор и не знает, что это такое. Например, я встречаюсь с губернатором, а он говорит: “А вы, кооператоры, разве еще живы?” Начинаешь рассказывать, он понимает, насколько кооператоры важны», – сказал спикер.

При этом докладчик заметил, что главная проблема в кооперации – подготовка специалистов. Поэтому сейчас разрабатывается программа подготовки кадров для крупных организаций.

«Мы сегодня стали заметны благодаря вашему труду, цифрам в отчете. Они, может быть, в масштабе корпорации маленькие, но мы знаем, что за этими цифрами стоят наши труженики, которые зарабатывают 35 тыс. рублей. Мне стыдно за эту цифру в зарплате. Будем всячески искать различные формы, чтобы наши люди больше зарабатывали и работали в хороших условиях», – добавил Зубов.

В завершение он выразил уверенность, что Татарстан и дальше будет в лидерах потребительской кооперации.

Рашат Шаймарданов подчеркнул, что кооперативам необходимо расширить ассортимент и работать над освоением новых видов продукции Фото: rais.tatarstan.ru

«Научились производить, но не умеем торговать»

Совокупный объем деятельности потребкооперативов за три года достиг 61,3 млрд рублей. Ежегодный рост – более чем 10%. В структуре оказываемых услуг 54% приходится на заготовки, 26% – на розничную торговлю, 14% – производство собственной продукции и более 5% – общественное питание, сообщил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

По его словам, розничный товарооборот за последние три года составил более 16,8 млрд рублей. А ежемесячный товарооборот каждой автолавки – в среднем по 376 тыс. рублей. Наиболее эффективно их используют в Дрожжановском, Кукморском, Черемшанском, Актанышском, Апастовском и Ютазинском районах.

Объем производства собственной продукции за три года достиг 8,2 млрд рублей с ростом более чем в 1,7 раза. Наиболее развито производство хлеба и хлебобулочных изделий.

Шаймарданов подчеркнул, что кооперативам необходимо расширить ассортимент и работать над освоением новых видов продукции, совершенствовать технологию производства.

«Наши производственные предприятия научились и умеют производить, но мы не умеем торговать. Сегодня актуальны маркетплейсы – один из самых эффективных каналов продаж. Такой формат позволяет выходить за пределы района и республики», – отметил он.

Руководитель Татпотребсоюза добавил, что с начала СВО потребкооперативы оказывают гуманитарную помощь бойцам и населению новых регионов России. Так, кооператоры перечислили 13,7 млн рублей на приобретение товаров первой необходимости, оборудования, приспособлений, средств защиты и транспорта.

Работники райпо и кооперативов принимают участие в волонтерской деятельности по изготовлению маскировочных сеток, окопных свеч, различных приспособлений и оборудования для повседневной жизнедеятельности бойцов СВО.