Минниханов о проверках бизнеса: «Сегодня нужно выбирать из двух зол наименьшее»

В условиях санкционного давления на Россию нужно оградить бизнес от лишних проверок надзорных органов, чтобы предприятия могли быстро перестроить товарно-сырьевые цепочки. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями.

«Я думаю, мы попросим прокуратуру организовать горячую линию. И если есть какие-то плановые или внеплановые проверки, чтобы информация сразу доходила. Или есть второй вариант, еще лучше. Ведомство не имеет права выйти с проверкой, пока не зарегистрирует свой документ на сайте прокуратуры. Это нужно отработать», — сказал Минниханов, отвечая на вопрос о проверках бизнеса.

Генеральный директор группы компаний «Кориб» Олег Коробченко пожаловался, что сотрудники надзорных ведомств по поручению Президента России Владимира Путина ограничили плановые проверки бизнеса, но тут же начали проверять предприятия внепланово. «Мы сейчас в новых условиях наверняка будем допускать много ошибок», — выразил опасение он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что контрольные органы играют важную функцию, но сегодня необходимо дать возможность бизнесу переориентироваться.

«Проверяющие нужны, они на своем месте, но сегодня нужно выбирать из двух зол наименьшее. Сегодня нужно, чтобы производства работали. Лучше всего сделать горячую линию и потом организовать базу данных: куда и какие обращения пошли, кого планово или внепланово проверяют. Как только такой механизм будет, будет проще», — поделился мнением руководитель РТ.

Президент Татарстана сегодня встретился с предпринимателями республики, обсудив работу в условиях санкций западных стран.