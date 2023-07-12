Минниханов о промышленности Татарстана: Важно было никому это не разбазарить

Татарстану удалось не только сохранить, но и нарастить производство даже в самые непростые для страны 90-е годы благодаря грамотному руководству. Республика ориентировалась на то, чтобы сохранить государственное присутствие в управлении предприятиями, отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов в интервью телеканалу ОТР.

Минниханов подчеркнул роль первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, который поставил главную задачу – сохранить стабильность и промышленный потенциал. «И в период приватизации была некая особенность – не разбазарить кому-то, а сохранить государственное присутствие. И это дало свои результаты. Я тогда большим начальником не был, но был последователем этих больших начальников. И этот путь оказался очень правильным, мы очень благодарны нашему первому президенту», – сказал он.

Татарстан сумел переформатировать свою экономику, помимо сырьевых мощностей появились перерабатывающие, добавил он. Благодаря этой работе в прошлом году по объемам промышленной продукции республика приблизилась к показателю в 5 трлн рублей.

«Это была наша мечта. И прошлый год, этот мы идем пока с ростом. И инвестиции в основной капитал, и объемы промышленного производства, и по селу и по объемам строительства. Все те показатели пока с положительной динамикой», – заключил Раис РТ.

Напомним, сегодня на телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР) спецвыпуск, посвященный Татарстану. На протяжении всего дня зрителям рассказывали об экономике, промышленности и культуре республики и ее столицы.