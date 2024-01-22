Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов о проблеме обманутых дольщиков: Важно, чтобы дальше таких случаев не было
В прошлом году в Татарстане удалось закрыть вопрос обманутых дольщиков: в декабре 2023-го в Казани были сданы два последних объекта, включенных в единый реестр проблемных объектов, — это паркинги домов по улице Академика Губкина. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.
«Всего с 2007 по 2023 год в республике введено в эксплуатацию 146 проблемных объектов долевого строительства, в которых жилье получили свыше 18,6 тыс. дольщиков», — отметил министр.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь заявил, что необходимо совместно вести работу по недопущению появления новых обманутых дольщиков. «Важно, чтобы дальше таких проблем не было», — подчеркнул он.
Минниханов также заметил, что необходимо продолжать планомерную работу по сокращению объемов незавершенного строительства.
«Незавершенное строительство не просто так появилось. Муниципалитеты — это с вашей помощью всё происходило. Но надо понимать, что это серьезная ответственность, надо понимать, с кем мы имеем дело и кому какие объекты поручаем», — сказал руководитель республики.
Он также затронул тему качества возводимого жилья. По его словам, оно должно соответствовать определенным требованиям, так как негативные случаи отражаются на настроении граждан.
«Застройщик деньги получил — у него всё хорошо, а местная власть, республика должны дальше решать эти вопросы, думать, как будут жить люди. Поэтому нужен некий регламент. Всё, что сделано некачественно, — это наша с вами головная боль. Прошу обратить внимание на эти вопросы», — заключил Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»