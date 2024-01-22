Минниханов о проблеме обманутых дольщиков: Важно, чтобы дальше таких случаев не было

В прошлом году в Татарстане удалось закрыть вопрос обманутых дольщиков: в декабре 2023-го в Казани были сданы два последних объекта, включенных в единый реестр проблемных объектов, — это паркинги домов по улице Академика Губкина. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Всего с 2007 по 2023 год в республике введено в эксплуатацию 146 проблемных объектов долевого строительства, в которых жилье получили свыше 18,6 тыс. дольщиков», — отметил министр.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь заявил, что необходимо совместно вести работу по недопущению появления новых обманутых дольщиков. «Важно, чтобы дальше таких проблем не было», — подчеркнул он.

Минниханов также заметил, что необходимо продолжать планомерную работу по сокращению объемов незавершенного строительства.

«Незавершенное строительство не просто так появилось. Муниципалитеты — это с вашей помощью всё происходило. Но надо понимать, что это серьезная ответственность, надо понимать, с кем мы имеем дело и кому какие объекты поручаем», — сказал руководитель республики.

Он также затронул тему качества возводимого жилья. По его словам, оно должно соответствовать определенным требованиям, так как негативные случаи отражаются на настроении граждан.

«Застройщик деньги получил — у него всё хорошо, а местная власть, республика должны дальше решать эти вопросы, думать, как будут жить люди. Поэтому нужен некий регламент. Всё, что сделано некачественно, — это наша с вами головная боль. Прошу обратить внимание на эти вопросы», — заключил Рустам Минниханов.