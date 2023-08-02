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Минниханов о присвоении звания Героя России Иреку Магасумову: «Гордимся своим земляком!»
Раис Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на награждение участника спецоперации, подполковника Ирека Магасумова – уроженца Мамадышского района. Он подчеркнул, что им гордится вся республика, и поблагодарил всех, кто защищает Россию.
Минниханов напомнил, что Магасумову присвоено звание Героя России, награду ему вручил Президент России Владимир Путин в Московском Кремле.
«Гордимся такими мужественными ребятами! – написал Минниханов. – Якташыбыз белән горурланабыз! Бу көннәрдә илебезне батырларча яклаучыларга рәхмәт! (пер.: Гордимся своим земляком! Спасибо всем, кто мужественно защищал нашу страну в эти дни! – прим.ред.).
Напомним, Ирек Магасумов находится в зоне боевых действий с начала специальной военной операции. В прошлом году он был награжден орденом Мужества.
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