Минниханов о повышении рождаемости: «Уговаривайте своих женщин. И сами старайтесь»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Показатели демографии в Татарстане в последние годы имеют отрицательные значения. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на сессии Казанской городской думы.

«Если раньше мы имели 10 тыс. в плюс, то сейчас 10 тыс. в минус», – сказал Минниханов.

Он отметил, что тенденция снижения рождаемости наблюдается и в Казани. Несмотря на то, что пока баланс положительный, по мнению Раиса РТ, он незначителен.

«Так что давайте, уговаривайте своих женщин, девушек... И сами постарайтесь. Демографию нам никто не улучшит. Это наше общее дело», – заявил Минниханов.