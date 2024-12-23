Минниханов о посылках бойцам СВО: Еда, присланная из дома - это совсем другое

В рамках встречи Раиса Татарстана с представителями СМИ журналистам рассказали о проекте «Солдатка аш» («Угощение солдату»), который реализуют в Сабинском районе. Мама бойца СВО Фанзия Хайбиева по видеосвязи обратилась к Рустаму Минниханову, и спросила его, какая помощь будет оказываться бойцам, вернувшимся из специальной военной операции.

«Ваши добрые дела - пример для других районов. У нас много таких семей, организаций, предпринимателей. Не только большие предприятия, но и простые люди стараются оказать помощь. Еда, присланная из дома - это совсем другое. Они с нетерпением ждут. Вкус еды, приготовленной с «бисмилла», с самыми добрыми пожеланиями, ни с чем не сравнить. Огромное вам спасибо!» – ответил Раис Татарстана.

Вопросы по оказанию помощи участникам СВО всегда в центре внимания, сказал Минниханов.

«Мы заботимся о наших ребятах. Связь с ними есть. Есть люди, которые этим занимаются. Они всегда спрашивают, что надо ребятам. Если в отпуске, на встречах ребята говорят о каких-то необходимых вещах, мы эти вопросы решаем. Раненным оказываем помощь. Стараемся, по мере наших сил, решать все вопросы», – рассказал он.

По словам автора проекта «Солдатка аш» Гульнары Фатхерахмановой, волонтеры уже отправили на зону СВО более 87 тысяч упаковок халяльного сухого супа.

«Жительницы села каждый день приходят трудиться, упаковывают сухие супы. Эти пакеты достаточно развести кипятком, они готовы к употреблению. Нашим солдатам горячее питание. Все ингредиенты выращены в своих огородах, согреты теплом рук наших женщин. Многие говорят, что даже у себя дома такого вкусного супа не ели. В нашей команде много солдатских матерей», - рассказала она.

Гульнар Гарифуллина