Минниханов поручил проинформировать бизнес о льготах за помощь военнослужащим

Представителей бизнеса необходимо информировать о налоговых преференциях, предусмотренных за благотворительную деятельность. Такое поручение Президент Татарстана Рустам Минниханов дал сегодня на встрече с предпринимателями.

С просьбой о налоговых послаблениях к руководителю республики обратилась старший партнер аудиторской фирмы «Палладиум» Алсу Губайдуллина. Она отметила, что предприниматели активно помогали мобилизованным и их семьям, закупая обмундирование, медикаменты и вещи, необходимые в зоне специальной военной операции.

Президент Татарстана поблагодарил всех физических и юридических лиц, предпринимателей, руководителей крупных компаний, которые не остались равнодушными и оказывают поддержку мобилизованным. «Многие вопросы мы решаем за счет бюджета республики, но без поддержки компаний, предпринимателей, эти вопросы решить невозможно», – заметил Минниханов.

Вопрос он адресовал депутату Госдумы РФ Айрату Фаррахову. Тот сообщил, что такой закон был принят еще в конце ноября. Более того, он имеет обратную силу – действует с 1 января 2022 года.

«С 1 января все безвозмездные выплаты, передача имущества не облагается НДС. А все расходы, связанные с этим, рассматриваются как организационные расходы предприятия и уменьшают налог на прибыль», – добавил руководитель управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

Президент Татарстана поручил организовать информирование предпринимателей о принятых преференциях. «Надо донести решения до предпринимателей. Посмотреть, как закон работает. Иногда некоторые законы принимаются, но сложно применимы. Поэтому здесь с налоговой инспекцией посмотрим, чтобы исполнение закона было удобным и эффективным», – отметил Минниханов.

По его словам, информирование позволит вовлечь в процесс благотворительности большее количество предпринимателей. «Это очень благородно и мы должны это поддерживать», – заявил руководитель республики.

В то же время он обратил внимание на то, что появилось много мошенников, которые под эгидой поддержки мобилизованным обращаются к физлицам, юрлицам. Президент считает, для того, чтобы избежать мошеннических схем, при желании помочь стоит обратиться в фонд «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Также он поручил разработать понятный регламент, чтобы предприниматели без проволочек смогли подтвердить оказание благотворительной помощи и получить соответствующие налоговые преференции.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября по указу Президента РФ Владимира Путина.