Минниханов о подготовке к 9 Мая: В условиях Covid забота о ветеранах особенно важна

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, помощь ветеранам, патриотическое воспитание молодежи — эти и другие темы обсуждались сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, ветераны, министры, главы муниципалитетов и представители общественных организаций республики.

Перед заседанием Рустам Минниханов принял участие во всероссийской акции «Красная гвоздика», приобретя значок в виде этого цветка. Все средства, вырученные за время акции, будут переданы на оказание медпомощи ветеранам.

Президент отметил, что в период пандемии коронавируса помощи ветеранам и пожилым татарстанцам уделяется особое внимание. По его словам, в настоящее время в Татарстане живут более 24 тыс. ветеранов и вдов участников Великой Отечественной, в том числе 601 непосредственный участник войны.

«В условиях пандемии эта работа приобрела особое значение. <...> Увы, время неумолимо. С каждым годом с нами рядом все меньше и меньше участников Великой Отечественной войны — настоящих героев. В прошлом году в последний путь мы проводили Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова», — сказал он.

Также Минниханов напомнил еще о двух важных задачах — патриотическом воспитании молодежи и недопущении фальсификации исторических событий. Обе они были обозначены в послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Этот вопрос является основным и на нашем заседании. В прошлом году в связи с введением ограничительных мер многие проекты прошли в ином формате, но от этого не стали хуже, доказали свою эффективность и были высоко оценены как ветеранами, так и населением. Очень трогательно и ярко прошли акции „Парад у дома ветерана“, „Однополчане“, „Окна Победы“», — заметил руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что случаи, подобные произошедшему в Заинске, больше не должны повторяться.

«9 мая на месте сгоревшего памятника запланирована установка нового монумента. Считаю необходимым, пригласить на открытие памятника как ветеранов, так и молодое поколение, включая детей, по чьей шалости произошел этот инцидент», — обратился он к руководству района.

В этом году с учетом требований Роспотребнадзора шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. У татарстанцев еще есть возможность принять в нем участие, добавил Президент РТ.

В Год науки и технологий, объявленный в России, в Татарстане стартовали работы по инвентаризации захоронений ученых и деятелей науки, труды и знания которых помогали фронту и хозяйству страны. Данная работа будет системно и планомерно продолжаться.

Кроме того, Рустам Минниханов упомянул достижения татарстанских поисковых отрядов, являющихся одними из самых активных в России. Во время экспедиций жители республики смогли поднять останки 121 бойца Красной армии, найти 11 медальонов и именных вещей, а также установить имена шести воинов. Также в юбилей победы завершилась работа над 10-м томом издания «Имена из солдатских медальонов».

«Отрадно, что эту благородную работу выполняет наша молодежь, наши студенты», — добавил Президент.

В завершение он отметил, что в районах республики сейчас проходит чествование ветеранов Великой Отечественной, но также важно, чтобы каждый из них своевременно получал качественное медицинское и соцобслуживание, необходимые лекарства.

Фото пресс-службы Президента Татарстана