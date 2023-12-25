Минниханов о поддержке СВО: «Нет ни одного дня, чтобы мы не обсуждали эту тему»

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Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, как в республике проводится работа по поддержке спецоперации и насколько достаточны меры, которые сейчас принимаются. С этой темы руководитель республики начал итоговую пресс-конференцию с представителями СМИ, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«Прежде всего, я хочу сказать, что нет ни одного дня, чтобы мы не обсуждали эту тему. Обсуждение идет на уровне всей республики — каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействованы в той или иной степени в программе поддержки», — сказал Рустам Минниханов.

Руководитель республики напомнил, что у Татарстана есть подшефные города на новых территориях России — это Лисичанск и Рубежное.

«Весь оборонно-промышленный комплекс полностью выполняет задачи, которые ставятся верховным главнокомандующим. И все те задачи, которые поставлены республикой в части мобилизованных и контрактников, они тоже на полном контроле, и мы достойно выполняем поставленные задачи», — подчеркнул Минниханов.

Раис РТ отметил большое количество отправляемых гуманитарных грузов, участие в этом благом деле компаний, физических лиц, а также обратил внимание на поддержку семей бойцов СВО.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. Мы знаем, что есть определенное количество стран, которые ополчились против нас, и не хотят, чтобы Россия была сильной и крепкой. Тем не менее мы видим, что весь российский народ, в том числе, и Татарстан, ждет победы и делает все для того, чтобы эта победа случилась», — заключил Минниханов.