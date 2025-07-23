Минниханов о нацпроектах: Расходование средств необходимо проводить равномерно

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На реализацию национальных проектов в Татарстане в этом году предусмотрено 42,9 млрд, из которых 23,4 млрд – федеральные средства. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

«Хочу отдельно отметить освоение средств в рамках нацпроектов, которое составляет пока 36,5%. Необходимо равномерно проводить расходование средств в течение года, особенно в рамках федеральных средств», – подчеркнул Минниханов.

По словам Раиса РТ, по нацпроектам в Татарстане будут обеспечены строительство и ремонт 456 объектов. Он подчеркнул, что все параметры в соглашении с федеральным центром должны быть достигнуты. Кроме того, нужно отслеживать, какие средства на республику можно получить дополнительно.

Напомним, что в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы».