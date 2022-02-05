news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
5 февраля 2022  12:06

Минниханов о ковид-ситуации в Татарстане: Система здравоохранения работает на пределе

news_top_970_100

Система здравоохранения Татарстана испытывает очень большую нагрузку из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. Об этом на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов. 

«Система здравоохранения работает на пределе. Много заболевших и среди медицинских работников. Очень большая нагрузка», — сказал руководитель республики. 

Он отметил, что вопрос укомплектованности медперсоналом находится на постоянном контроле. Всего в республике развернуто более 4 тыс. коек для ковид-больных, еще 2,4 тыс. остаются на данный момент свободными.

Президент РТ напомнил, что решением республиканского оперштаба все амбулаторные лечебные учреждения будут работать в субботу и воскресенье. Руководителям муниципальных образований дано поручение взять на личный контроль работу поликлиник, оказывать содействие медработникам.

#коронавирус #Рустам Минниханов #здравоохранение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное