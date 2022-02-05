Минниханов о ковид-ситуации в Татарстане: Система здравоохранения работает на пределе

Система здравоохранения Татарстана испытывает очень большую нагрузку из-за увеличения заболеваемости коронавирусом. Об этом на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов.

«Система здравоохранения работает на пределе. Много заболевших и среди медицинских работников. Очень большая нагрузка», — сказал руководитель республики.

Он отметил, что вопрос укомплектованности медперсоналом находится на постоянном контроле. Всего в республике развернуто более 4 тыс. коек для ковид-больных, еще 2,4 тыс. остаются на данный момент свободными.

Президент РТ напомнил, что решением республиканского оперштаба все амбулаторные лечебные учреждения будут работать в субботу и воскресенье. Руководителям муниципальных образований дано поручение взять на личный контроль работу поликлиник, оказывать содействие медработникам.