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Происшествия
3 февраля 2023  10:20
Елена Саляхова

Минниханов: «За коррупцию должны отвечать по всей строгости закона»

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Люди, совершающие коррупционные преступления, подрывают репутацию государства. Об этом сегодня на итоговой коллегии судей заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня на итоговой коллегии председатель Верховного суда Татарстана рассказал о том, что в числе самых распространенных преступлений оказались взятки. В целом число осужденных за коррупцию в прошлом году выросло почти на 70%. 

«Количество коррупционных преступлений не может не беспокоить. Виновные лица должны
отвечать по всей строгости закона. Своими действиями они наносят государству не только материальный, но и репутационный ущерб», – высказался после доклада председателя Верховного суда РТ Минниханов. 

Он добавил, что все органы власти и надзорные ведомства должны на корню пресекать коррупционные преступления и принимать для этого все необходимые меры.

#коррупция #Рустам Минниханов
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