Минниханов: «За коррупцию должны отвечать по всей строгости закона»
Люди, совершающие коррупционные преступления, подрывают репутацию государства. Об этом сегодня на итоговой коллегии судей заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Сегодня на итоговой коллегии председатель Верховного суда Татарстана рассказал о том, что в числе самых распространенных преступлений оказались взятки. В целом число осужденных за коррупцию в прошлом году выросло почти на 70%.
«Количество коррупционных преступлений не может не беспокоить. Виновные лица должны
отвечать по всей строгости закона. Своими действиями они наносят государству не только материальный, но и репутационный ущерб», – высказался после доклада председателя Верховного суда РТ Минниханов.
Он добавил, что все органы власти и надзорные ведомства должны на корню пресекать коррупционные преступления и принимать для этого все необходимые меры.