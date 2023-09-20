Минниханов о Kazan Digital Week: Ежегодно уровень, качество и масштаб расширяются

Международный форум Kazan Digital Week стал одной из визитных карточек Татарстана, он ежегодно вызывает большой интерес в профессиональных сообществах. Об этом на пленарном заседании форума заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«С каждым годом уровень, качество и масштаб [события] расширяются», — добавил руководитель республики.

Рустам Минниханов также отметил, что в мире идет жесткая конкуренция в сфере цифровых технологий и что санкции являются одним из ее инструментов.

Минниханов напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу достичь технологической независимости, так как это является вопросом национальной безопасности.

«Мы должны использовать все ресурсы и заделы для достижения этих целей», — заключил Раис Татарстана.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — подчеркивал глава государства.