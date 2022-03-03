Минниханов о Камиле Валиевой: «Она стала жертвой интриг функционеров»

Татарстанцы гордятся своей соотечественницей, фигуристкой Камилой Валиевой. Во время прошедшей Олимпиады она стала жертвой интриг зарубежных функционеров, но для жителей республики и нашей страны все равно остается звездой прошедших игр. Об этом на встрече с женщинами-журналистами в преддверии Международного женского дня рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что за выступлениями Валиевой следила и болела вся страна.

«Она лучшая в мире, но она оказалась под такой информационной атакой. Вообще спорт должен быть вне политики, он должен быть благородным. Но все, что сделали по отношению к этой девушке, это нечестно. Она оказалась жертвой интриг этих [зарубежных спортивных] функционеров. Для нас она все равно является самой лучшей, кто бы что ни говорил. Я уверен, что она еще покажет и проявит себя в спорте», — отметил Минниханов.

Президент Татарстана добавил, что республика гордится своей прославленной землячкой.

«Мы гордимся тем, что она татарка, родилась в Казани. Мы обязательно с ней встретимся и пригласим», — резюмировал Рустам Минниханов.