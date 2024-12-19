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Минниханов о главах сельсоветов: Они всегда на прямом контакте с народом
Главы сельских поселений служат людям и всегда на прямом контакте с односельчанами. О важности проводимой работы на местах заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на XIХ съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», который прошел в Казани.
В своем выступлении Минниханов отметил важность работы, проводимой главами сельских поселений, особенно в условиях проведения специальной военной операции.
«Мы за сильную Россию и за то, чтобы работать с населением», - подчеркнул Раис Татарстана.
В работе съезда Совета муниципальных образований республики приняли участие представители всех муниципальных образований Татарстана – 956 делегатов, а также более 300 приглашенных - представители республиканской и государственной власти, депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации РФ от Татарстана, ветераны органов местного самоуправления, руководители ТОС и землячеств, общественных организаций.
По итогам съезда будет сформирован план совместных мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления Татарстана. Этот документ станет одним из ключевых в работе министерств, ведомств и муниципалитетов республики.
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