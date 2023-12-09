Минниханов о «Единой России»: «Другой силы, способной решать большие госзадачи, — нет»

На плечах партии «Единая Россия» лежит большая ответственность, так как в стране больше нет другой политической силы, способной эффективно выполнять масштабные государственные проекты. Об этом на XXXV конференции Татарстанского отделения партии заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Хочу отметить, что другой политической силы, способной эффективно решать масштабные государственные задачи, — нет. На плечах „Единой России“ лежит большая ответственность. Татарстан с ней связывают давние отношения. Одним из создателей партии был первый Президент республики, Герой Труда Минтимер Шаймиев, который сегодня с нами в зале», — сказал Минниханов.

Он подчеркнул, что Татарстанское отделение партии «Единая Россия» — одно из самых многочисленных в стране, оно насчитывает около 126 тыс. членов. При этом на всех уровнях власти у него есть устойчивое большинство.

«В своей ежедневной деятельности „Единая Россия" в Татарстане: обеспечивает реализацию народной программы — главного партийного документа, находится в прямом контакте с избирателями. При этом актив и сторонники партии участвуют в поддержке жителей подшефных республике территорий — Лисичанска и Рубежного, а также наших военнослужащих в зоне специальной военной операции», — заметил Раис РТ.

О результатах работы в этом году и планах на следующий сообщил секретарь Татарстанского отделения партии, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Объективный анализ показывает: наша партия по-прежнему сохраняет политическое лидерство в республике. Непосредственно включен в партийную работу член бюро Высшего совета „Единой России" Раис Татарстана Рустам Минниханов, секретарями местных отделений избраны главы муниципалитетов, а наши однопартийцы преобладают на всех уровнях публичной власти, местного самоуправления, в руководстве крупных предприятий и общественных организаций республики. Такой значимый ресурс позволяет аккумулировать и реализовывать широкий спектр запросов наших избирателей», — поделился своим пониманием ситуации Мухаметшин.

При этом он обратил внимание на большую текучку кадров исполнительных секретарей и специалистов. Председатель Госсовета РТ связал это с обширными требованиями к работникам и низким уровнем зарплаты. При этом в Татарстане уже создано поручение по материальной поддержке таких работников в преддверии роста нагрузки на них в год выборов.

Затем Фарид Мухаметшин рассказал о проектах, реализуемых партией в Татарстане.

«В настоящий момент в тесной связке с исполнительной властью у нас реализуются 24 федеральных и четыре региональных партпроекта, более 200 проектов местных отделений. Среди них — „Российское село", „Здоровое будущее", „Крепкая семья", „Женское движение ЕР", „Историческая память", „Предпринимательство", „Цифровая Россия" и многие другие. Все они учитывают запросы граждан и территориальную специфику, имеют конкретные показатели», — перечислил часть инициатив Мухаметшин.

В завершение заседания конференции оказались награждены лучшие местные отделения партии. Также были отмечены отличники труда.