Минниханов о бюджете: Нельзя оставлять деньги на конец года, а потом аврально расходовать

Собственные доходы консолидированного бюджета Татарстана в первом полугодии составили почти 280 млрд рублей. Однако в республике снижается поступление налога на прибыль, и, по ожиданиям, динамика будет только нарастать. Как меняется экономика республики и какие поручения Рустам Минниханов дал финансистам – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстана провел республиканское совещание по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 1-е полугодие 2025 года

Фото: rais.tatarstan.ru

Годовой план по сбору выполнен на 54,5%

В первом полугодии 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 326,4 млрд рублей. Из них 276,4 млрд составили налоговые и неналоговые доходы. Об этом сегодня на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики сообщил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Годовой план по сбору выполнен на 54,5%. Однако эти показатели не повод для спокойствия», – заявил Минниханов.

Одной из главных проблем стало снижение поступлений от налога на прибыль, которое в перспективе, как ожидается, будет только нарастать.

«Надо помогать производителям, использовать имеющиеся меры поддержки и инициировать предложения на федеральном уровне по новым мерам поддержки», – заявил Раис РТ.

Рустам Минниханов: «Годовой план по сбору выполнен на 54,5%. Однако эти показатели не повод для спокойствия» Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно максимально использовать механизмы федерального софинансирования»

Особое внимание Минниханов обратил на национальные проекты. Он напомнил, что на их реализацию в этом году предусмотрено 42,9 млрд рублей, из которых 23,4 млрд – федеральные средства, и на них в Татарстане будут построены и отремонтированы 456 объектов.

По словам Раиса РТ, нужно полностью выполнить соглашения с федеральным центром, а также искать возможность для получения дополнительных средств на республику, причем как на этот, так и на будущие годы.

«На федеральном уровне начали работу по формированию бюджета на 2026 год, и с учетом напряженной работы по исполнению нужно максимально использовать механизмы федерального софинансирования», – добавил Раис Татарстана.

Марат Сафиуллин: «Снижение отмечается по тем налогам, которые напрямую зависят от нефтяных котировок и курса доллара» Фото: rais.tatarstan.ru

Налоговые доходы выросли на 14%

Тем не менее налоговики Татарстана за полгода собрали в республике свыше 800 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Высокая устойчивость экономики республики к сложным геополитическим и экономическим вызовам наряду с хорошо выстроенной моделью налогового администрирования позволили сохранить положительную динамику налоговых доходов в первом полугодии», – заявил Сафиуллин, добавив, что темпы поступления выше средних по России.

Однако в консолидированный бюджет Татарстана поступило лишь чуть больше трети от этой суммы – менее 280 млрд рублей, что на 11% больше, чем в первой половине 2024 года. «Это позволит полностью обеспечить бюджетные назначения», – подчеркнул глава УФНС по РТ.

При этом Сафиуллин отметил снижение по некоторым видам налогов. Так, НДПИ снизился на 19% – с 382,3 млрд рублей в прошлом году до 309,8 млрд в 2025-м, а налог на дополнительный доход – на 13,8%, с 96 до 82,7 млрд рублей.

«Снижение отмечается по тем налогам, которые напрямую зависят от нефтяных котировок и курса доллара. Соответственно снизились платежи и в добыче полезных ископаемых», – заявил Сафиуллин.

Говоря о налоге на прибыль, глава УФНС по РТ назвал четыре основных фактора, которые вызвали снижение поступлений:

представление налоговых деклараций к «уменьшению» исчисленного налога;

рост убытков;

высокая ставка ЦБ;

отрицательные курсовые разницы.

Марат Файзрахманов сообщил, что государственный долг республики на начало второй половины 2025 года составил 99,1 млрд рублей, что на 13 млрд меньше, чем в начале года Фото: rais.tatarstan.ru

Госдолг снизился на 13 млрд рублей

Следом слово взял министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов, который сообщил, что государственный долг республики на начало второй половины 2025 года составил 99,1 млрд рублей, что на 13 млрд меньше, чем в начале года.

Министр также доложил о поступлении налоговых и неналоговых доходов в бюджет Татарстана. Так, за первое полугодие налог на доходы физических лиц поступил в консолидированный бюджет республики в сумме 89,8 млрд рублей, налог на имущество организаций – 22,7 млрд рублей.

Поступления акцизов в бюджет составили 22 млрд рублей, а налоги на совокупный доход в консолидированный бюджет республики – 20,5 млрд рублей. Земельный налог за это время мобилизован в сумме 4,8 млрд рублей, а поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 32,6 млрд рублей.

«Ряд крупных предприятий снизили платежи в бюджет на 14 млрд рублей»

Подводя итоги совещания, Рустам Минниханов подчеркнул, что в текущих условиях требуется постоянная работа по повышению доходов бюджета и эффективности расходов.

«По налогу на прибыль – в первом полугодии целый ряд крупных предприятий снизили платежи в бюджет на 14 млрд рублей. При этом значительная часть организаций работает с убытком. Необходимо вести постоянный мониторинг ситуации и составить прогноз на ближайшую перспективу предприятий, а также принять меры по поддержке», – заявил Раис Татарстана.

По поводу НДФЛ Минниханов поручил продолжить деятельность комиссий по легализации «теневой» зарплаты и работу по ликвидации неформального рынка труда.

Минниханов подчеркнул, что в текущих условиях требуется постоянная работа по повышению доходов бюджета и эффективности расходов Фото: rais.tatarstan.ru

«Также необходимо активизировать работу с задолженностью по НДФЛ. У нас во многих городах и районах рост по ней», – добавил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что в целом ряде районов допущено снижение платежей по упрощенной системе налогообложения, и поручил рассмотреть работу налогоплательщиков в рамках муниципальных балансовых комиссий, чтобы разобраться с этой ситуацией.

«Муниципалитетам нужно обратить внимание на земельный налог. 21 муниципалитет снизил поступления по сравнению с первой половиной прошлого года – это большие цифры снижения. По неналоговым доходам поручаю муниципалитетам провести анализ задолженности по арендным платежам. Цифры, может, и небольшие, но ряд районов имеет упущения», – продолжил Раис Татарстана.

Освоение средств в рамках нацпроектов составляет пока 36,5% Фото: © rais.tatarstan.ru

«Всё должно быть своевременно и равномерно»

Дальнейшие поручения касались уже расходов. Тут Минниханов отметил, что они за полгода составили 40% от плана.

«Нельзя оставлять на конец года, а потом аврально расходовать. Всё должно быть своевременно и равномерно», – заявил Раис Татарстана.

«Хочу отдельно отметить освоение средств в рамках нацпроектов, которое составляет пока 36,5%. Необходимо равномерно проводить расходование средств в течение года, особенно в рамках федеральных средств», – добавил он.

По словам руководителя республики, Минфину нужно координировать работу по формированию бюджета на следующий год на всех уровнях.

«Все расходные обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования. На муниципальном уровне нужно разработать сбалансированные бюджеты», – заключил Раис Татарстана.