Минниханов о борьбе с фейк-атаками: «Роль прессы здесь очень высокая»

Честные и проверенные СМИ имеют большое значение в борьбе с волнами антироссийских фейк-атак, считает Президент РТ Рустам Минниханов. В условиях проведения специальной военной операции и беспрецедентного недружественного давления на Россию роль СМИ возрастает, отметил он на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в РФ.

Через отечественные СМИ можно донести правдивую, подлинную информацию о причинах спецоперации и выполняемых задачах на освобожденных территориях, убежден Минниханов. «Очень много фейков и информационных атак. И здесь роль прессы очень высокая. <…> Идет борьба против России, это очень плохо. Но зато мы увидели, какие участки нуждаются в импортозамещении, поняли кто наш партнер, а кто был попутчиком. Все это мы переживем, в истории нашего государства мы это уже проходили. В этот непростой период мы должны быть едиными», – обратился Президент РТ к участникам заседания.

Он также поблагодарил организаторов встречи, собравшихся представителей СМИ и полпредство Татарстана в РФ за продуктивную работу. «Вы делаете много полезного, реализуете проекты и всегда болеете за нашу республику. Это очень важно, мы всегда нуждаемся в этой поддержке», – резюмировал Президент Татарстана.

По окончании дискуссии Минниханов вручил награды за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики, в том числе – орден «Дуслык», медаль ордена «За заслуги перед РТ», медаль «100 лет образования ТАССР» и другие.

Еще одним важным аспектом визита Президента Татарстана в Москву стало подписание соглашения о сотрудничестве между Минкультом РТ и Государственной Третьяковской галереей. Документ закрепил пошаговый план по расширению взаимодействия в культурной сфере между республикой и одним из крупнейших музеев страны.