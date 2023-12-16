Минниханов о безопасности в праздники: Это не праздное требование

В ближайшие дни в городах и районах Татарстана начнут работать елочные городки. Одно из основных требований к организации праздничных мероприятий — обеспечение безопасности и общественного порядка, заявил на совещании в Доме Правительства РТ Раис республики Рустам Минниханов.

«Особое требование — организация периметра безопасности вокруг елочных городков, охрана и пропускной режим [, обеспечиваемые] силами ЧОП на территории проведения мероприятий. Это не какие-то праздные требования — это стандарт», — подчеркнул Минниханов, говоря о регламенте.

Организаторы совместно с МВД, МЧС и Росгвардией, частными охранными организациями должны обеспечить все необходимые охранные мероприятия. «Мы живем в очень непростое время, и есть те люди, которые хотят создать какую-то проблему. Не упрощайте», — призвал он.