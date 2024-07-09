Минниханов о «Белом пароходе»: Возможность показать свои таланты

В Казани прошел гала-концерт детского музыкального фестиваля «Белый пароход». Посмотреть выступления детей из 43 регионов России прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Приветствую вас в Казани. Фестиваль проводится уже 19 лет. Мы видим, насколько он востребован и важен. Он дает возможность нашим детям продемонстрировать свои таланты, проявить себя на сцене, а также получить поддержку, которая очень важна. Добро пожаловать в Татарстан. Добро пожаловать в Казань», - поприветствовал участников Минниханов.

В свою очередь, художественный руководитель фестиваля Николай Диденко поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации и гостеприимства, а также выразил надежду, что концерты в Татарстане станут доброй традицией фестиваля.

Началом концерта стала песня «Здравствуй сказка» в исполнении сводного хора фестиваля. Причем песня выбрана не случайно - все выступления детей так или иначе связаны с популярными сказками, фильмами, мюзиклами и мультфильмами.

Сам фестиваль в этом году отмечает 19 лет. Он был создан для поддержки музыкально одаренных детей со сложной судьбой: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети потерявшие отцов на СВО, дети из малоимущих семей и других. Здесь ребятам помогают выявить сильные стороны, поддерживают и помогают в получении профессионального музыкального образования.



Всего, за время существавания проекта в нем приняли участие более 2 тыс. детей. Свыше 100 выпускников благотворительного фестиваля поступили в ведущие музыкальные учебные заведения России и зарубежья. Многие из них продолжают участвовать в фестивалях в качестве педагогов и приглашённых артистов.