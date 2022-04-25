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Ру Тат
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Официальная хроника
25 апреля 2022  12:44
Алексей Угаров

Минниханов: Нужно взять на контроль предприятия, где есть неполная занятость или простой

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Некоторые предприятия Татарстана из-за санкций снижают прибыль и деловую активность. Органы власти должны оказать им необходимую поддержку, чтобы избежать рисков роста безработицы. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов РТ.

«Задача – сохранение рабочих мест. Сегодня в режиме неполной занятости находятся 5,7 тыс. человек, в ближайшее время данный показатель может увеличиться. Минтруд этим занимается. Министерствам, главам нужно поставить на контроль предприятия, где есть проблемы неполной занятости или простой. Нужно рассматривать это на балансовых комиссиях, оказывать поддержку в части обеспечения комплектующими. Простои на предприятиях в конечном итоге перерастают в более сложные проблемные формы», – сказал руководитель РТ.

Президент Татарстана также поручил активизировать работу комиссии по легализации теневой заработной платы.

«К сожалению, эта работа требует постоянного контроля. Нужно усилить работу по сокращению неформального рынка труда. Когда никто не проверяет, начинаются конвертные выплаты, работа без оформления трудовых отношений. Такого бардака быть не должно», – подчеркнул руководитель республики.

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