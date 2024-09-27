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Минниханов: Нужно создать условия для возвращения бойцов СВО к мирной жизни
Важно создать все необходимые условия для возвращения бойцов к мирной жизни после победы в СВО. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.
«Мы уверены, что победа будет за нами, наши герои вернутся домой. Мы должны создать все необходимые условия для возвращения их к мирной жизни», – сказал руководитель республики.
Минниханов добавил, что для этого потребуется решить целый комплекс вопросов. Прежде всего необходимо будет обеспечить социализацию и реабилитацию ветеранов СВО, их трудоустройство. Более того, по его словам, нужно незамедлительно предоставлять меры поддержки.
«В эту работу должны быть вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации республики, а также созданная в этом году Ассоциация ветеранов СВО и другие общественные организации», – подчеркнул Раис РТ.
Он попросил депутатов активно включиться в эту работу, в том числе в части разработки соответствующих законодательных инициатив.
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