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Минниханов: Нужно сделать ГТО более доступным для татарстанцев
Раис Татарстан Рустам Минниханов, выступая с посланием к Госсовету РТ, призвал увеличить охваты по сдаче ГТО в республике. По его словам, активное внедрение этой системы имеет важное значение для развития физической культуры и спорта.
«Несмотря на то, что сегодня в информационной системе ГТО зарегистрирован каждый 4-й житель республики – 921 023 человек, по количеству выполнивших данные нормативы – мы далеко не в лидерах по стране!» – отметил глава региона.
Минниханов обратил внимание на то, что причиной этому является отсутствие комфортных условий для сдачи этих норм. Он напомнил, что задача Министерства спорта и глав муниципалитетов – это обеспечение каждого желающего в РТ возможностью попробовать свои силы в сдаче ГТО.
«Эти мероприятия должны проводиться на регулярной основе и быть доступны населению», – заключил руководитель республики.
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