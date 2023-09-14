Минниханов: Нужно сделать ГТО более доступным для татарстанцев

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Раис Татарстан Рустам Минниханов, выступая с посланием к Госсовету РТ, призвал увеличить охваты по сдаче ГТО в республике. По его словам, активное внедрение этой системы имеет важное значение для развития физической культуры и спорта.

«Несмотря на то, что сегодня в информационной системе ГТО зарегистрирован каждый 4-й житель республики – 921 023 человек, по количеству выполнивших данные нормативы – мы далеко не в лидерах по стране!» – отметил глава региона.

Минниханов обратил внимание на то, что причиной этому является отсутствие комфортных условий для сдачи этих норм. Он напомнил, что задача Министерства спорта и глав муниципалитетов – это обеспечение каждого желающего в РТ возможностью попробовать свои силы в сдаче ГТО.

«Эти мероприятия должны проводиться на регулярной основе и быть доступны населению», – заключил руководитель республики.